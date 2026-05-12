Stockholms Centralstation exteriör. Fotograf: Per Myrehed

Hälsokraft öppnar popupbutik på Stockholms Centralstation

Den 13 maj öppnar Hälsokraft en ny popupbutik på Stockholms Centralstation. Hälsokraft är Sveriges största hälsokedja med över 60 butiker runt om i landet.

Annons

Popupbutiken omfattar 104 kvadratmeter och kommer att finnas på plats i minst tio månader. Satsningen är en del av Hälsokrafts tillväxtresa och ambition att öppna fler butiker på attraktiva och välbesökta platser runt om i landet.

– Vi är mycket glada att välkomna Hälsokraft till Stockholms Centralstation. Deras tydliga fokus på hälsa, kvalitet och tillgänglighet passar väl in i vårt arbete med att utveckla stationen som en levande mötesplats för människor i rörelse, säger Petra Hersgren, Chef region Nordost på Jernhusen.

I den nya popupbutiken testar Hälsokraft ett helt nytt butikskoncept med större fokus på grab and go.

– Att öppna på Stockholms Centralstation är en fantastisk möjlighet för oss att möta ännu fler kunder i ett av Sveriges starkaste lägen. Det nya konceptet speglar vårt erbjudande på ett tydligt sätt och gör det enkelt att välja hälsosamt, även när tiden är knapp, säger Lina Thun, Distriktschef på Hälsokraft.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Igår kl. 16:07

Episurf köper för 845 mkr – favorit i repris sju år senare

31 000 kvm i samma stad. Arena, skolor och kontor. FV berättar om likheten mellan två miljardaffärer.

Stort avtal för Åke Sundvall

537 bostäder och 10 000 kvm lokaler. Tre torn i blickfånget

Vill bygga ut 08-centrum

Tidigare plan innehöll dubblering av ytorna. Nu är den mer modest.

Får bygga 100 bostäder i Stockholm

Kan utveckla i Bromma och i Söderort.

Motigt för Täby centrum – allt fler öde butiker

20-tal tomma lokaler. Går allt mer mot lågprisbutiker.

Selin om konkurrenten och 60-miljardersbolaget

”Vi är redo för alla alternativ”.

Markanvisningstävling för hotell på halvö

”Vi hoppas hitta en aktör som har vilja och förmåga att utveckla ett hotellkoncept med hög arkitektonisk kvalitet och stark platsförankring”.

Nya prisrekord i Stockholm

Nivån nu över 130 000 kr/kvm i Vasastan. Läs även om elva andra områden.

Monen satsar på fängelse

Byggnadsarbetena påbörjas omgående.

Wiksténs köper mer än 500 lägenheter

Ökar sitt bostadsbestånd med 50 procent.

Planerar stor arena och hotell – söker privat ägare

10 000 personer ska arenan kunna ta emot. Kommunen erbjuder central tomt för projektet.

Selin lämnar vd-stolen i Balder efter 21 år

Erik Paulsson och Hans Wallenstam var med från början. Lika stort som fyra andra kända börsbolag tillsammans.

Ur arkivet 2005: Det enkla regerar i Göteborg

"Jag visste ingenting så jag gjorde som när jag köpte baguetter"

FV-lista: Här är de som varit vd längst av alla

FV Quiz: Vad kan du om Erik Selin?

Befolkningsras och ökad arbetslöshet i Skellefteå

SCB publicerar en analys över hur batteritillverkningen i Skellefteå påverkat staden på olika sätt.

Bygglov klubbat – så blir Nya Malmö Stadion

Arena ska ta 8 000 åskådare. Byggkontrakt är värt 1 miljard kronor.

Bildextra från Spring För Livet – succé

Över en miljon kronor insamlat till Unicef. 1 800 deltagare var anmälda.

 Tillbaka till förstasidan