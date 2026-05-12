Hälsokraft öppnar popupbutik på Stockholms Centralstation

Den 13 maj öppnar Hälsokraft en ny popupbutik på Stockholms Centralstation. Hälsokraft är Sveriges största hälsokedja med över 60 butiker runt om i landet.

Popupbutiken omfattar 104 kvadratmeter och kommer att finnas på plats i minst tio månader. Satsningen är en del av Hälsokrafts tillväxtresa och ambition att öppna fler butiker på attraktiva och välbesökta platser runt om i landet.

– Vi är mycket glada att välkomna Hälsokraft till Stockholms Centralstation. Deras tydliga fokus på hälsa, kvalitet och tillgänglighet passar väl in i vårt arbete med att utveckla stationen som en levande mötesplats för människor i rörelse, säger Petra Hersgren, Chef region Nordost på Jernhusen.

I den nya popupbutiken testar Hälsokraft ett helt nytt butikskoncept med större fokus på grab and go.

– Att öppna på Stockholms Centralstation är en fantastisk möjlighet för oss att möta ännu fler kunder i ett av Sveriges starkaste lägen. Det nya konceptet speglar vårt erbjudande på ett tydligt sätt och gör det enkelt att välja hälsosamt, även när tiden är knapp, säger Lina Thun, Distriktschef på Hälsokraft.