Hälsocaféet BodyBuddy öppnar i Mood

I början av december slår BodyBuddy upp portarna för en ny restaurang i handelsplatsen MOOD. Här kommer gästerna kunna äta varma och kalla bowls, färgglada mocktails och mer. Etableringen är den första i raden av satsningar som ytterligare kommer stärka Mood, uppger fastighetsägaren AMF Fastigheter.

– Vi ser fram emot att skapa en lugn och härlig oas mitt i den pulserande mötesplatsen MOOD. Här kommer man kunna njuta av frukost hela dagen, lunch och hälsosam fika, allt skapat utifrån vår enkla filosofi: nutritious & delicious, säger Ciara McGlinchey, vd för BodyBuddy.

Kökschefen Puspa Pettersson, med ursprung från Bali, hämtar inspiration från hela världen när hon skapar smakuppelvelserna på BodyBuddy. Rätterna lagas från grunden och på plats i restaurangen med noggrant utvalda ingredienser som är bra för kroppen.

– Vi är glada att välkomna BodyBuddy till MOOD. Deras hälsosamma koncept passar perfekt in i vår ambition att skapa en plats där man kan ta en paus och må bra mitt i city, och det ligger helt i linje med vår fortsatta utveckling mot fler upplevelser som ger energi och balans, säger Jenny Sivervik, marknadsområdeschef på AMF Fastigheter.

Moodkvarteret samlar idag flera populära koncept inom hälsa och välmående som tillsammans skapar en mångsidig miljö där besökare kan ta hand om sig själva och hitta balans. Tidigare i år öppnade sportkonceptet KAYO och fler nyheter inom segmentet väntar inom kort.

BodyBuddy blev snabbt ett populärt koncept när det etablerades på Jungfrugatan i Stockholm för sju år sen. Sedan dess har hälsocaféet vuxit för att även finnas på Smålandsgatan, Sveavägen och på Masthuggskajen i Göteborg.

Det nya caféet öppnar i början av december på plan 3 i MOOD. Det kommer att vara 194 kvm stort och ha 45 sittplatser.