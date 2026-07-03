Håkan Isfalk får toppjobb på Skanska

Håkan Isfalk har utsetts till chef för kommersiell projektutveckling i Skanska Sverige. I rollen kommer han att leda bolagets verksamhet för utveckling av samhällsfastigheter, hotell och kontor över landet. Han efterträder Maria Ronvall som får en ny utmaning.

Håkan Isfalk har lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och har under många år arbetat med affärsutveckling, marknadsfrågor och kundrelationer inom Skanska. Han kommer senast från rollen som marknadschef för bolagets byggverksamhet.

– Jag ser fram emot att ta mig an den här rollen och fortsätta utveckla vår kommersiella verksamhet. Trots en utmanande marknad ser vi tydliga möjligheter framåt, och vi har både kompetensen och projekten för att skapa långsiktigt värde tillsammans med våra kunder, investerare och samarbetspartner, säger Håkan Isfalk.

– Jag är glad att Håkan Isfalk har valt att ta sig an rollen som chef för kommersiell projektutveckling. Han har en bred förståelse för marknaden, ett starkt affärsfokus och lång erfarenhet av att bygga relationer och skapa affärer. Med sitt engagemang kommer han att fortsätta utveckla verksamheten och ta vara på de möjligheter som marknaden erbjuder, säger Joakim Åkesson, vice vd, Skanska Sverige.

Håkan Isfalk tillträder sin nya roll i augusti 2026. Han efterträder Maria Ronvall, som går vidare till rollen som transaktionschef för Skanska Sveriges nybildade landbanksteam.