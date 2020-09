Hajpat spelbolag hyr 1.650 kvm av Malmö Cityfastigheter

Spelbolaget flyttar in i Motorami-huset, på Ö Tullgatan 3 i Malmö, i januari.

Avtalet med Malmö Cityfastigheter är femårigt.

Fastigheten, med de veckade taken, byggdes 1958 för Amerikanska Motorimporten, Motorami.

2019 flyttade Avalanche Studios Group in i en av Malmö Cityfastigheters äldsta lokaler, daterat till 1463, men får nu alltså själva designa en ny lokal för att passa med verksamhet och behov.

– Vi flyttar från ett av stadens äldsta hus till ett av de mest unika. Ytan är inte bara optimal för vår verksamhet, utan något utöver det vanliga som inspirerar och bjuder in till en kreativ helhetsupplevelse. Det centrala läget vid kanalen är också fantastiskt för våra många pendlare, säger Sara Ponnert, studiochef för Avalanche Studios Group i Malmö, i en kommentar.

I över 15 år har Avalanche Studios Group utvecklat spel, som den prisbelönade Just Cause-serien, Mad Max, Generation Zero samt jaktfranchisen the Hunter.

Företaget har över 400 anställda i Stockholm, New York, Liverpool och Malmö, där ett 40-tal personer just nu arbetar på actionspelet Second Extinction som släpps i en tidig version i oktober.