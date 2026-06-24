Hagabacken rekryterar redovisningsansvarig

Hagabacken har rekryterat Suleyman Serhanoglu som koncernredovisningsansvarig. Han kommer förutom koncernredovisning att vara delaktig i rapporteringar, fastighetstransaktioner och controlling.

Suleyman har en gedigen erfarenhet av koncernredovisning, fastigheter och redovisning/controlling. Han kommer närmast från SIBS Group, där han varit koncernredovisningschef i drygt fyra år. Tidigare arbetade han bland annat i sex år på Estea med såväl koncernredovisning som rapportering och controlling.

– Med sin erfarenhet, kompetens och bakgrund kommer Suleyman att vara en värdefull tillgång för Hagabacken och dess utveckling. Suleyman tillträder sin tjänst på Hagabacken i mitten av augusti och vi ser fram emot hans förstärkning av teamet, säger CFO Eva-Lotta Stridh.