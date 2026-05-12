Hagabacken rekryterar Niklas Langer

Hagabacken har rekryterat Niklas Langer för att arbeta med bolagets fastighetsförvaltning i mellersta Sverige, vilket inkluderar Stockholm/Mälardalen som är Hagabackens största förvaltningsområde och som mätt efter hyresvärde motsvarar ca 40% av Hagabackens portfölj.

Han ansluter till Hagabacken den 1 september.

Niklas Langer har en omfattande erfarenhet inom fastighetsförvaltning. Han kommer närmast från Stenhus och har tidigare arbetat inom Folksam Fastigheter och på Möller & Partners. Han har en gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning men också av analys och transaktioner.

– Vi är mycket glada att välkomna Niklas till vårt team. Hans långa erfarenhet inom branschen och hans förmåga att kombinera förvaltning och genomförande av förändringar gör honom till en viktig person i vår fortsatta satsning på att utveckla och effektivisera förvaltningsorganisationen. Vi är övertygade om att Niklas, med sin kompetens och sitt engagemang, kommer att bidra till att skapa långsiktiga värden för investerare och hyresgäster, säger Oscar Lekander, vd på Hagabacken.

– Det känns väldigt kul att få möjligheten att ansluta till ett expansivt fastighetsbolag som Hagabacken och kunna använda min erfarenhet för att bidra till att utveckla bolaget och dess förvaltningsorganisation, säger Niklas Langer.