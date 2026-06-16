Hagabacken köper 12 600 kvm i Helsingborg

Hagabacken har genomfört ett förvärv av fem lager- och lättindustrifastigheter i Helsingborg. Förvärvet omfattar en total uthyrningsbar area om 12 600 kvm, och fastigheterna kommer vara fullt uthyrda vid tillträdet.

De samlade hyresintäkterna uppgår till cirka 15 miljoner kronor per år och den genomsnittliga återstående hyrestiden uppgår till åtta år.

Förvärvet stärker Hagabackens närvaro i Helsingborg ytterligare och är i linje med bolagets strategi att bygga en fastighetsportfölj med hög kvalité, stabila kassaflöden och hög uthyrningsgrad i Öresundsregionen, vilket är ett av Hagabackens fokusområden.

– Helsingborg och Öresundsregionen är en marknad vi tror på långsiktigt. Det här förvärvet ger oss fem fullt uthyrda fastigheter med starka hyresgäster och långa kontrakt, vilket passar vår affärsmodell väl. Vi ser goda möjligheter att fortsätta växa i regionen, säger Oscar Lekander, vd på Hagabacken.

FV saknar kännedom om vem som säljer och om köpeskilling.