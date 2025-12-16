Hagabacken investerat 1 miljard under Q4

Under det fjärde kvartalet 2025 har Hagabacken fortsatt att växa fastighetsportföljen genom selektiva förvärv inom lättindustri, lager, kontor och samhällsfastigheter. Totalt har 28 fastigheter förvärvats för cirka 1 miljard kronor.

Årshyran för de förvärvade fastigheterna uppgår till 87 miljoner kronor och fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 76.442 kvm. I december har också ett större om- och tillbyggnadsprojekt om cirka 45 miljoner kronor färdigställts, en bilanläggning för Mercedes i Luleå.

Dessa investeringar sker i kassaflödesstarka fastigheter med långsiktig potential för värdeutveckling. Vi har fokuserat på starka mikrolägen, goda hyresgästrelationer och segment där efterfrågan på lokaler är fortsatt hög. Fördelat på segment utgör lager och lättindustri cirka 70 %, kontor cirka 20 % samt samhällsfastigheter cirka 10 % av det förvärvade fastighetsvärdet.

Förvärven är geografiskt fördelade med drygt 40% i Stor-Göteborg, cirka 30% i Stockholm och cirka 25% i regionstäder som Gävle, Umeå, Malmö, Eskilstuna, Västerås och Skövde samt 5% övrigt.

Spridningen speglar Hagabackens strategi att kombinera storstadsregioner med starka regionala marknader där bolaget ser attraktiva avkastningsnivåer och stabil efterfrågan.

Efter förvärven uppgår det värdet på Hagabackens fastighetsportfölj till drygt 4 miljarder kronor.

VD Oscar Lekander kommenterar:

– Vi fortsätter att bygga en stabil fastighetsportfölj som genererar ett starkt kassaflöde. Vi har många spännande affärer på gång och ser fram emot att under 2026 fortsätta växa vår fastighetsportfölj med högavkastande fastigheter som möter våra kunders behov.