Hagabacken investerade 820 mkr under Q2

Under det andra kvartalet 2026 har Hagabacken fortsatt att växa fastighetsportföljen genom förvärv inom framför allt lager och lättindustri. Totalt har 18 fastigheter förvärvats och tillträtts för 710 miljoner kronor. Under kvartalet har också tre om- och tillbyggnadsprojekt om 110 miljoner kronor färdigställts.

Årshyran för de förvärvade fastigheterna uppgår till 65 miljoner kronor och fastigheterna omfattar en uthyrningsbar yta om 49 500 kvm.

Investeringarna sker i kassaflödesstarka fastigheter med långsiktig potential för värdeutveckling. Hagabacken fortsätter fokusera på starka mikrolägen, goda hyresgästrelationer och segment där efterfrågan på lokaler är fortsatt hög. Fördelat på segment utgör lager och lättindustri cirka 80 %.

Förvärven är geografiskt fördelade med 35% i Regionstäder, 25% i Stockholm/Mälardalen, 20% i Öresundsregionen och 15% i Storgöteborg samt 5% övrigt.

Spridningen speglar vår strategi att kombinera storstadsregioner med starka regionala marknader där vi ser attraktiva avkastningsnivåer och stabil efterfrågan.

– Arbetet med att bygga en kvalitativ fastighetsportfölj med starka kassaflöden fortsätter och vi har en spännande pipeline för resterande del av året både med förvärv och ytterligare projekt tillsammans med våra hyresgäster, säger Oscar Lekander, vd på Hagabacken.

Efter de tillträdda förvärven uppgår Hagabackens fastighetsportfölj vid utgången av andra kvartalet till cirka 5,7 miljarder kronor.