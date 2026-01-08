H.I.G. Bergen
H.I.G. köpt 60.000 kvm i Bergen – vill in i Sverige

H.I.G. har, tillsammans med Anvil Asset Advisors, under hösten förvärvat över 60.000 kvadratmeter industri- och logistikfastigheter och etablerar nu Northway – en ny nordisk plattform med fokus på industri, utelagring och last-mile-logistik. Ambitionen är att göra entré i både Sverige och Danmark under 2026.

Midtunbygget, som ligger på Sandbrekketoppen 30, är en flexibel industri- och logistikanläggning på över 35.000 kvm med ett strategiskt läge i Bergen.

– Midtunbygget har ett unikt läge mellan flygplatsen och centrum. Det gör fastigheten attraktiv både som arbetsplats och som en naturlig nod för last-mile-logistik. Kombinationen av läge och funktionalitet ligger helt i linje med investeringsstrategin för Northway-plattformen, säger Halvor Sand på H.I.G. Realty Europe.

Förvärvet ger H.I.G. och Anvil ett starkt fotfäste i Bergen och markerar en tydlig startpunkt för vidare investeringar i regionen.

– Fastigheten rymmer flera etablerade och spännande hyresgäster med stark förankring, såsom Corvus Energy, STS och Ventistål. Ambitionen nu är att vidareutveckla fastigheten med fokus på hyresgäster i tillväxt. Vi har också konkreta planer för energieffektiviserande åtgärder som vi ser fram emot att genomföra, säger Torgeir Longva Vilnes på Anvil Asset Advisors.

Som en del av etableringen av Northway har H.I.G. Realty Europe och Anvil Asset Advisors även tidigare förvärvat fyra kommersiella fastigheter i Vestfold: Borgeskogen 53, 59, 63 och 65. Dessa kompletterar plattformen geografiskt och stärker ambitionen att bygga en robust nordisk närvaro.

– Etableringen av Northway ger oss en strukturerad och skalbar plattform för fortsatt tillväxt i Norden. Midtunbygget är ett utmärkt exempel på den typ av fastigheter vi vill bygga plattformen kring, fortsätter Sand.

H.I.G. Capital är ett ledande globalt investeringsbolag med 70 miljarder USD under förvaltning och över 30 års erfarenhet av värdeskapande inom private equity, kredit, infrastruktur och fastigheter. Bolaget har 19 kontor och mer än 500 investeringsmedarbetare globalt. H.I.G. Real Estate fokuserar på värdedrivna investeringar i Europa och Nordamerika, med lokala plattformar som investerar i segment med starka marknadsutsikter.

Anvil Asset Advisors är ett oberoende investerings- och fastighetsförvaltningsbolag som fungerar som operativ partner åt internationella investerare i den nordiska fastighetsmarknaden. Sedan 2015 har Anvil förvärvat, förvaltat och utvecklat fastigheter till ett värde av 23 miljarder kronor runtom i Norden, och förvaltar idag cirka 15 miljarder kronor (cirka 775 000 kvm) i Norge, Sverige och Danmark.

