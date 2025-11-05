H.I.G. gör premiärköp i Norge – och jagar i Sverige

Förvärvat 25.000 kvm lokaler i en första transaktion.

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Igår kl. 08:01

100.000 kvm kontor på spel i 08-området

FV avslöjar. Kan få stor påverkan på kontorsmarknaden. En hyresgäst ser över sina lokaler.

Ny aktör gör blågul premiär med miljardköp

Över tusen bostäder ingår i transaktionen.

Miljardaffärer – FV summerar säljarens tidigare avyttringar
Opinion

Dags att se Kista med fler glasögon

Bilden av Kista har länge dominerats av siffror: vakansgrader, hyresnivåer och kvadratmeter. Men bakom siffrorna finns en plats som driver Sveriges högteknologiska utveckling.

Kan bli livsviktigt andrum för Kista

I väntan på bostadsmarknaden och Ericssons besked. Speciellt ett fastighetsbolag kan bli stor vinnare.

Nya Acer Bostad laddar för nya köp

Bolaget har även gjort flera rekryteringar och räknar med att värva ytterligare två–tre nyckelpersoner inom kort.

G&K Blanks slår till igen

Miljardägaren gör ett andra förvärv inom bostadssegmentet.

Rikard Améen tar över efter David Werner

Ny uthyrningschef för kontor vid New Property.

Budpliktsbud på Citycon

Agerar i 35-miljardersbolaget. Äger sex stora i Sverige för 10 miljarder kronor.

Så kan nya tunnelbanan till Bromma flygplatsområde bli

En ny linje kan bli en del av Röd, Blå, Gul eller Grön linje – eller en fristående linje.

Nya Acer Bostad köper nytt för 450 mkr från SPG

FV känner endast till en affär de senaste åren med ett högre kvadratmeterpris.

Areim köper 17.000 kvm

Når 356.000 kvm inom det heta segmentet.
Emma Söderlund, Podcast Makten & Kvadraterna.

Podcast: ”Konkurrensen i branschen har hårdnat”

I det femte avsnittet av Makten & Kvadraten gör Johan Ladenberg, vd för Lundbergs, sin podcastdebut.

Landia om bordellen på Söder: ”Blir hyreslägenheter”

Nu siktar polisen mot att stänga ytterligare enheter.

Klart: Logistri i mål med energifylld miljardaffär

Hyresgästen har rätt att köpa loss fastigheterna, läs om uppgörelsen.

Hökerum köper av Peab

Förvärvar i Regementsstaden. Stort utvecklingsområde.

 Tillbaka till förstasidan