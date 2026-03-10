Günther Mårder till Prismas styrelse

Valberedningen för Prisma Properties föreslår inför årsstämman 2026 nyval av Günther Mårder som ledamot i styrelsen. Kristina Alvendal, som har varit ledamot sedan 2023, har avböjt omval. Till ordförande föreslås omval av Simon de Château.

Jacob Annehed, Simon de Château, Pontus Enquist, Anna-Greta Sjöberg och Caroline Tiveus föreslås för omval.

Günther Mårder, född 1982, är civilekonom och är ordförande i Spotlight Group, styrelseledamot i Raysearch och Amido samt bedriver rådgivningsverksamhet med inriktning mot kapitalmarknad, tillväxtbolag och strategisk utveckling. Han har tidigare haft operativa nyckelroller som VD på Företagarna och Aktiespararna och som sparekonom på Nordnet Bank samt haft styrelse- och ordföranderoller inom Unga Aktiesparare och Aktiefrämjandet.

”Günther Mårder är en stark kapitalmarknadsprofil med djup erfarenhet av investerarfrågor. Med sin gedigna bakgrund inom näringslivet och sitt långvariga arbete i ledande roller inom företagande, investeringar och kapitalmarknad, bedömer valberedningen att han kommer tillföra värdefull kompetens till Prismas styrelse. Hans kombination av strategisk kompetens och stark kommunikationsförmåga bedöms bidra till att stärka bolagets fortsatta utveckling och relationer med kapitalmarknadens aktörer. Jag vill å valberedningens vägnar även passa på att tacka Kristina Alvendal för hennes värdefulla bidrag och insatser i styrelsen, kommenterar Stefan Albinsson, ordförande i Prismas valberedning.

”Prisma har förutsättningarna att fortsätta leverera stadig vinsttillväxt och snabbt växa i storlek. Kombinationen av smarta förvärv, innovativ förvaltning och framgångsrik utveckling i hög hastighet gör bolaget unikt i fastighetsbranschen. Däremot är aktien relativt oupptäckt vilket fått kursen att röra sig sidledes trots betydande vinsttillväxt och växande eget kapital. Jag engagerar mig i Prisma med målet att få bolagets prestation att fullt ut återspeglas i aktiekursutvecklingen, kommenterar Günther Mårder.