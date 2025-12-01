Gunnar Prefab förvärvar Swerocks betongstation

Gunnar Prefab, som är en del av S:t Eriks Group, har tecknat avtal om att förvärva Swerocks betongstation i Rättvik. Med denna satsning stärker Gunnar Prefab sin position genom att bli helt självförsörjande av betong. Överlåtelsen träder i kraft den 1 december 2025.

Förvärvet innebär att Gunnar Prefab köper betongstationen i Rättvik av Swerock AB. Syftet med affären är att bli självförsörjande av betong och så småningom också kunna erbjuda betong till andra externa aktörer i närområdet.

– Det här förvärvet är ett viktigt steg i vår tillväxtresa. Genom att köpa stationen så framtidssäkrar vi Gunnar Prefab genom att få full kontroll över betongproduktionen. Vi ser också fram emot att så småningom kunna leverera betong till byggen i närheten, säger Göran Torshage, vd  Gunnar Prefab.

– Denna investering och satsning visar att Gunnar Prefab är en viktig del av S:t Eriks Group och att vi vill fortsätta växa i Rättvik och Dalarna, säger Magnus Ström, vd S:t Eriks Group.

Gunnar Prefab är en ledande producent och leverantör av prefabricerade betongprodukter riktade framför allt mot trafiksäkerhet och infrastruktur. Bolaget ingår i S:t Eriks Group, en ledande svensk tillverkare och leverantör av betong- och naturstensprodukter till entreprenörer och återförsäljare på den nordiska marknaden för infrastruktur, bygg och landskapsarkitektur. Koncernen har cirka 550 medarbetare vid fabriker och kontor över hela Sverige och en årsomsättning på cirka 1,5 miljarder kronor. I koncernen ingår företagen S:t Eriks, Gunnar Prefab, Isolergrund, Nordskiffer, Stenentreprenader samt Vinninga Cementvarufabrik. S:t Eriks Group är en del av Volati.

