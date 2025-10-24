Gunnar Mässing har gått ur tiden

Redaktionen har nåtts av det tråkiga beskedet att entreprenören och företagsledaren Gunnar Mässing gått ur tiden efter en kort tids sjukdom.

Gunnar Mässing arbetade i över 30 år operativt inom detaljhandel och fastighetsbolag inriktade mot just detaljhandel.

I slutet av 1990-talet var han vd för NK Cityfastigheter och lotsade bolaget till börsen. Några år senare klev han in som vd för Kista Galleria som då nyinvigdes efter renovering och utbyggnad.

Efter de operativa åren fortsatte han som senior rådgivare och innehade flera styrelseuppdrag.

Som rak och frispråkig debattör deltog han vid flera tillfällen vid Fastighetsvärldens seminarier.

Redaktionen sänder sina tankar till de närmast anhöriga.