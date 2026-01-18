Grosshandlarn stänger på Vasagatan efter 35 år

Klassiska herrekiperingen Grosshandlarn stänger ner butiken på Vasagatan i centrala Stockholm efter 35 år där. ”Vi stänger på grund av tokhöga hyror”, står det på stora plakat i skyltfönstret.

Annons

Läs även

Den 27 januari stänger butiken på Vasagatan 11. lokalen har funnits i Vasahuset som ägs av Folksam Fastigheten och förvaltas av Newsec.

Totalt handlar det om 650 kvm butiksyta och 200 kvm lager i källaren, uppger Grosshandlarn i sociala medier.

I en kommentar till Mitt i skriver Newsec att Grosshandlarn sa upp avtalet för villkorsändring med önskemål om en lägre hyra.

”Vi har haft en dialog och fört förhandlingar i syfte att hitta en gemensam lösning, men parterna har inte kunnat enas om de nya villkoren.”

Grosshandlarn har även en butik på Odengatan 34. Det planeras även för en ny enhet på Kungsholmen.

Folksam Fastigheter förvärvade den aktuella fastigheten på Vasagatan, Kortbyrån 19, hösten 2022 för drygt 3 miljarder kronor.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Då måste Atrium Ljungbergs Lilla Katarina stå klar

”Vår byggstart är beroende av flera parametrar där en av de viktigaste är att vi får tillträde till marken”.

Skanska i mål med ”bråkig” affär för miljard i Stockholm

Bostäder, kontor och butiker. Allt mitt på Kungsholmen. Enligt FV:s beräkning tappar säljaren 200 miljoner.

Union säljer stora Sisjö Entré

Utökar beståndet i området med 15.000 kvm.

Bershka till Gallerian

Den spanska kedjan öppnar sin andra butik i Sverige.
Porträtt

Bjuder upp i motvind

Avantis vd om vad som krävs för att åter fylla kontoren.

Klart: Så blir nya Nobel Center vid Slussen

Se de första visionsbilderna på det omtalade miljardprojektet.

Två stiftelser tripplat donationer upp till 2,3 mdr

Vill stoppa nya Nobel Center: ”Ser ut som Minecraft!”
Quick Office, Petra Kyllerman.

Lyckades vända konkurs till svarta siffror

Tvingades försätta åtta coworkinganläggningar i konkurs under 2025.

Southbay köper från MG – når totalt 4 miljarder

Når 230.000 kvm efter att utökat med 35.000 kvm.
Krönika

Överskottets tid är förbi

”Det slutar aldrig väl. Förr eller senare måste notan betalas.”

Newsec IM värvar från Oljefonden

Max Barclay: ”Hans erfarenhet och ledarskap blir avgörande för att driva tillväxt och vidareutveckla vår investeringsförvaltning”.

Slopar kontorsskrapa och gör om högt välkänt hotell

Fastighetsägaren berättar för FV om planerna.

Intea förvärvar från Areim för 140 mkr

Finns nytt hyresavtal på 6.600 kvm och en total byggrätt på 16.000 kvm.
Sveafastigheter Orminge, Nacka

Sveafastigheter vann dubbelt – läs om alla bud

Läs om prisnivåerna i elva bud och vilka bolag som lämnat anbud. Totalt 240 bostäder.

Johan Signer lämnar vd-jobb vid Set Up och två slutar

Gustav Källén: ”Vi vill hitta en positiv kraft framåt”.

 Tillbaka till förstasidan