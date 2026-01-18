Grosshandlarn stänger på Vasagatan efter 35 år

Klassiska herrekiperingen Grosshandlarn stänger ner butiken på Vasagatan i centrala Stockholm efter 35 år där. ”Vi stänger på grund av tokhöga hyror”, står det på stora plakat i skyltfönstret.

Den 27 januari stänger butiken på Vasagatan 11. lokalen har funnits i Vasahuset som ägs av Folksam Fastigheten och förvaltas av Newsec.

Totalt handlar det om 650 kvm butiksyta och 200 kvm lager i källaren, uppger Grosshandlarn i sociala medier.

I en kommentar till Mitt i skriver Newsec att Grosshandlarn sa upp avtalet för villkorsändring med önskemål om en lägre hyra.

”Vi har haft en dialog och fört förhandlingar i syfte att hitta en gemensam lösning, men parterna har inte kunnat enas om de nya villkoren.”

Grosshandlarn har även en butik på Odengatan 34. Det planeras även för en ny enhet på Kungsholmen.

Folksam Fastigheter förvärvade den aktuella fastigheten på Vasagatan, Kortbyrån 19, hösten 2022 för drygt 3 miljarder kronor.