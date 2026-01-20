Venturi, Södra Stigamo

Grönt ljus för Venturis stora i Stigamo

Detaljplanen för Venturi Fastigheters projekt Södra Stigamo Tokarp vann laga kraft i december 2025. Detaljplanen, belägen vid E4 i Vaggeryds kommun direkt söder om Jönköping omfattar totalt 575.000 kvm mark med en byggrätt om 345.000 kvm för lager, logistik, industri, verksamheter och service.

Annons

Detaljplanen möjliggör nu fortsatt utbyggnad av logistiknavet i Södra Stigamo där bland annat Bring, PostNord, PostNord TPL, DFDS, Dachser, DHL, Budbee och Emotion Logistics är etablerade.

Detaljplanen är uppdelad i två tomter om 325.000 respektive 250.000 kvm industrimark. Exploateringstalet är 60% och på marken får byggnader upp till 30 meter uppföras. Detaljplanen möjliggör även för en ny trafiklösning som ger direkt anslutning till Södra Stigamo-motet på E4 och även riksväg 30 mot Växjö.

Venturi Fastigheter förvärvade 2021 fastigheten Tokarp 3:7 och inledde omgående arbetet med att planlägga den första etappen. Planen överklagades dock av Trafikverket, med hänvisning till försvårandet av tillkomsten av ett framtida riksintresse i ny tågförbindelse mellan Byarum och Tenhult, och Länsstyrelsen beslutade att upphäva kommunens beslut om antagande. I samband med detta upphävdes även det avtal om försäljning av första etappen som Venturi ingått.

Efter att antagandet av planen upphävts inleddes ett arbete i juni 2024 med omtag och utökning av planområdet som även omfattar etapp 2 som Venturi tidigare förvärvat från Sveaskog. Det är detta omtag, som gjorts i nära samarbete mellan Vaggeryds kommun, Venturi, Trafikverket och Länsstyrelsen – med ny planutformning och ny trafiklösning – som nu fått laga kraft.

– Vi har haft ett mycket gott samarbete mellan Vaggeryds kommun, Trafikverket och Länsstyrelsen i syfte att hitta lösningar som gynnar alla parter. En god infrastruktur är nödvändig för alla som verkar i området och för vår del innebär det förutsättningar att möta morgondagens krav på framkomlighet och goda kommunikationer. Området har generösa tomtstorlekar, högt exploateringstal och har möjliggjorts mycket god strömförsörjning. De gynnsamma geotekniska förutsättningarna ger korta genomförandetider och vi erbjuder nybyggda lokaler från 30 000 kvm upp till 190 000 kvm. Som komplement till logistik och lager kommer även servicekoncept och laddning finnas i området när det är färdigbyggt, säger Erik Fischer, vd Venturi Fastigheter.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

KLP Fastigheter halverar vakansen i Fleming 7

Köpte fastigheten i somras för 1,5 miljarder.

Tummen upp för Fabeges nya kontorshus

Möjlighet att påbörja kontorsprojekt inom tullarna. Krympt något i storket.

Så splittras ägande för över 100 miljarder

FV går igenom tillgångarna. Plötsligt ojämlikt ägande. ✓ Konkurrerar med sig själv. ✓ Flera smått dolda innehav.

Skruvar på budet på 40-miljardersbolaget

Sänkt men lagt till utdelning. Styrelsen rekommenderar budet.

Här är finalisterna i Coworking Awards 2025

Utser för femte året i rad årets bästa coworking inom sex kategorier.

Trio bildar jv – satsar 4 mdr på logistik

Satsningen omfattar cirka 250.000 kvm.

Newsec lämnar Stureplan

Lämnar prestigeläget efter 15 år.

Fem tävlar om AL:s nya Lilla Katarina

Fick in totalt 50 ansökningar. Läs om vilka finalisterna är.

Grönt ljus för Stenas storprojekt Kulan

Ett av Göteborgs mest spännande stadsomvandlingar om 116.000 kvm bostäder och lokaler.

Han blir ny vd för ByggVesta

Tar över efter Jenny Jonsson.

Då måste Atrium Ljungbergs Lilla Katarina stå klar

”Vår byggstart är beroende av flera parametrar där en av de viktigaste är att vi får tillträde till marken”.

Skanska i mål med ”bråkig” affär för miljard i Stockholm

Bostäder, kontor och butiker. Allt mitt på Kungsholmen. Enligt FV:s beräkning tappar säljaren 200 miljoner.

Union säljer stora Sisjö Entré

Utökar beståndet i området med 15.000 kvm.

Bershka till Gallerian

Den spanska kedjan öppnar sin andra butik i Sverige.

 Tillbaka till förstasidan