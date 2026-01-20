Grönt ljus för Venturis stora i Stigamo

Detaljplanen för Venturi Fastigheters projekt Södra Stigamo Tokarp vann laga kraft i december 2025. Detaljplanen, belägen vid E4 i Vaggeryds kommun direkt söder om Jönköping omfattar totalt 575.000 kvm mark med en byggrätt om 345.000 kvm för lager, logistik, industri, verksamheter och service.

Detaljplanen möjliggör nu fortsatt utbyggnad av logistiknavet i Södra Stigamo där bland annat Bring, PostNord, PostNord TPL, DFDS, Dachser, DHL, Budbee och Emotion Logistics är etablerade.

Detaljplanen är uppdelad i två tomter om 325.000 respektive 250.000 kvm industrimark. Exploateringstalet är 60% och på marken får byggnader upp till 30 meter uppföras. Detaljplanen möjliggör även för en ny trafiklösning som ger direkt anslutning till Södra Stigamo-motet på E4 och även riksväg 30 mot Växjö.

Venturi Fastigheter förvärvade 2021 fastigheten Tokarp 3:7 och inledde omgående arbetet med att planlägga den första etappen. Planen överklagades dock av Trafikverket, med hänvisning till försvårandet av tillkomsten av ett framtida riksintresse i ny tågförbindelse mellan Byarum och Tenhult, och Länsstyrelsen beslutade att upphäva kommunens beslut om antagande. I samband med detta upphävdes även det avtal om försäljning av första etappen som Venturi ingått.

Efter att antagandet av planen upphävts inleddes ett arbete i juni 2024 med omtag och utökning av planområdet som även omfattar etapp 2 som Venturi tidigare förvärvat från Sveaskog. Det är detta omtag, som gjorts i nära samarbete mellan Vaggeryds kommun, Venturi, Trafikverket och Länsstyrelsen – med ny planutformning och ny trafiklösning – som nu fått laga kraft.

– Vi har haft ett mycket gott samarbete mellan Vaggeryds kommun, Trafikverket och Länsstyrelsen i syfte att hitta lösningar som gynnar alla parter. En god infrastruktur är nödvändig för alla som verkar i området och för vår del innebär det förutsättningar att möta morgondagens krav på framkomlighet och goda kommunikationer. Området har generösa tomtstorlekar, högt exploateringstal och har möjliggjorts mycket god strömförsörjning. De gynnsamma geotekniska förutsättningarna ger korta genomförandetider och vi erbjuder nybyggda lokaler från 30 000 kvm upp till 190 000 kvm. Som komplement till logistik och lager kommer även servicekoncept och laddning finnas i området när det är färdigbyggt, säger Erik Fischer, vd Venturi Fastigheter.