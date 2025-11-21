Grönt ljus för Sveafastigheters 131 i Västerås

Västerås byggnadsnämnd har beslutat om bygglov för 131 nya lägenheter på Oxbacken. Det är Sveafastigheter som ansökt om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Sandstenen 16.

De nya lägenheterna planeras i en bågformad byggnadskropp, på platsen där den gamla centrumbyggnaden med bland annat Coop-butik finns i dag.

Planen är att skapa en passage genom byggnaden från Jakobsbergsgatan till Oxbackens centrum. Det är i huvudsak lägenheter med ett till fyra rum.

– Utifrån den låga konjunkturen så är vi glada att det nu börjar komma bygglov för flerbostadshus. Det är ett antal år sedan detaljplanen antogs i byggnadsnämnden så nu ser vi fram emot att den förverkligas, säger byggnadsnämndens ordförande Thomas Karlsson.

– Det känns väldigt roligt att det här projektet går in i nästa fas och att beslutet om bygglov kunde fattas så snabbt efter ansökan. Det är bra att Oxbacken utvecklas med nya bostäder och att vi har byggnation i staden, säger tillförordnad stadsbyggnadsdirektör Elisabeth Strand Hübinette.