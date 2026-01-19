Grönt ljus för Stenas storprojekt Kulan

Detaljplanen för Kulan, SKF:s tidigare kullagerfabriker i Gamlestaden, vann laga kraft januari 2026. Därmed togs ett avgörande steg i utvecklingen för en av Göteborgs mest spännande stadsomvandlingar med ca 116.000 kvm. Från att ha varit ett stängt industriområde till att bli en öppen, levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser, handel och upplevelser. Utvecklare är Stena Fastigheter.

Kulan Plats: Gamlestaden, Göteborg, mellan Artillerigatan och Säveån

Utvecklare: Stena Fastigheter

Status: Detaljplanen vann laga kraft, januari 2026

Innehåll (planerat): Bostäder, kontor, handel, service, restauranger och andra publika verksamheter

Särskilda kvaliteter: Bevarad industriarkitektur, fokus på återbruk och hållbar utveckling, vattennära läge och allmän park längs Säveån

Arkitekt: Liljewall Arkitekter, Bell Phillips

– Vi har haft ett mycket gott samarbete med Göteborgs Stad, SKF och våra externa samarbetspartners genom hela detaljplaneprocessen och är mycket nöjda med den detaljplan som nu är framme, säger Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter.

Kulan ligger mellan Artillerigatan och Säveån i Gamlestaden, på platsen där SKF under mer än ett sekel tillverkade rullningslager för export till hela världen. Stena Fastigheter, som äger och utvecklar området, vill skapa en stadsdel där historien tas tillvara men samtidigt öppnar upp för ett modernt stadsliv med bostäder, arbetsplatser, butiker, restauranger och mötesplatser.

Med den antagna detaljplanen får Stena Fastigheter möjlighet att öppna upp det tidigare slutna fabriksområdet och knyta det närmare resten av Gamlestaden och staden i stort. De mest uttrycksfulla fabriksbyggnaderna bevaras och kompletteras med ny bebyggelse. Detta gör Stena Fastigheter genom att utveckla Kulan varsamt, återbruka material som finns på platsen, och låta de starka industriella kvaliteterna leva vidare i en ny form.

– SKF:s gamla fabriksområde är ett unikt stycke göteborgsk industrihistoria. Nu får vi möjlighet att utveckla Kulan till en pulserande stadsdel där historien möter bostäder, arbetsplatser, restauranger, butiker och gröna rum längs Säveån, säger Cecilia Fasth.

Gamlestaden har under de senaste åren utvecklats snabbt, med nya bostäder, arbetsplatser och utvecklad kollektivtrafik. När Kulan står färdigt kommer området vara en blandad stadsdel med bostäder, kontor, handel och service. I den östra delen planerar Stena Fastigheter att utveckla cirka 1 000 bostäder som kvartersstad. Ambitionen är att skapa en plats som lever dygnet runt, där människor bor, arbetar och möts i en miljö som både känns nutid och samtidigt är tydligt förankrad i platsens ursprung.

Längs Säveån planeras en allmän park och vattennära stråk som gör området mer tillgängligt och knyter samman Kulan med övriga Gamlestaden. I bottenvåningar och utvalda industribyggnader vill vi skapa plats för butiker, restauranger, kultur och annan publik verksamhet som stärker Kulan som destination.

– För oss är det ett långsiktigt åtagande att både förvalta och utveckla Kulan för framtiden. Vi vill att Kulan ska attrahera människor som uppskattar det personliga, genuina och lite annorlunda. Här ska det gamla industrilandskapet bli en självklar del av en ny, levande och hållbar stadsdel, säger Cecilia Fasth.

Nu när detaljplanen har vunnit laga kraft påbörjas arbete med projektering och kommande bygglovsprocesser. Ambitionen är att kunna påbörja de första byggnationerna i slutet av 2027 och därefter utveckla Kulan etappvis under de kommande åren. På så sätt kan området successivt öppnas upp, samtidigt som de befintliga industrimiljöerna tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. De första boende och kommersiella hyresgästerna planeras flytta in omkring 2029.