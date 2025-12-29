Brf Kopparvalvet i Kopparlunden.

Grönt ljus för Riksbyggens Kopparvalvet

Riksbyggen har fått klartecken att starta byggnationen av Brf Kopparvalvet i Kopparlunden, ett område med stark industrihistoria i Västerås. Projektet omfattar 63 moderna bostadsrätter mellan 1-5 rum och kök fördelade på två hus. Inflyttning planeras till sensommaren 2027.

Annons

– Kopparlunden är ett område med unik identitet och historia. Vi ser fram emot att bidra till förvandlingen av platsen till en levande stadsdel med bostäder, service och mötesplatser, säger Catarina Tenor, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen.

Kopparlunden har varit en del av Västerås industrihistoria sedan 1898. Nu utvecklas området till en ny stadsdel där kulturhistoriska byggnader finns tillsammans med modern arkitektur. Stadsdelen får bostäder, butiker, kontor och mötesplatser inom gångavstånd till city och resecentrum. En gångbro över E18 kopplar samman området med de norra delarna av staden, där skolor och idrottsanläggningar ligger.

Brf Kopparvalvet består av två hus med totalt 63 bostadsrätter i Kopparlunden. Lägenheterna varierar från yteffektiva ettor till femmor, alla med balkong eller uteplats. Husen får två takterrasser med växthus. Innergårdarna utformas med pergola, grillplatser och lekytor. Föreningen har gemensamhetslokal med övernattningsmöjlighet, cykelrum, bilpool och el-lådcykel.

– Vi fortsätter att utveckla Kopparlunden och skapa attraktiva bostäder i ett område med stark identitet och historia, säger Mikael Petersson Sjölund, marknadsområdeschef på Riksbyggen.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Vacse investerar 650 mkr i Solna

”Fastigheten är mycket väl belägen för den verksamhet som kommer bedrivas i byggnaden”.

Projekt sålt för 157.000 kr/kvm i snitt på Södermalm

Penthouset såldes för hela 284.000 kr/kvm.

BWH Hotel tar över i Hemsös höga satsning

16 våningar. Lanserar nytt varumärke.

Bonava miljardsäljer

Avyttrar i viktiga delmarknader.

Årets bästa aktie och de bästa affärerna

Podcasten Fastighet & Finans summerar 2025 och blickar framåt.
FV Quiz

FV-Quiz: Vad minns du av 2025?

Vad minns du av det nyhetsintensiva året? Utmana kollegorna!

P-G Persson slår till med nytt köp i Göteborg

”Jag ser fram emot att ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av området runt fastigheterna”.

Castellum säljer sju vakanstyngda för 500 mkr

Fastigheterna bedöms inte ge tillräckligt bra avkastning. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Intea förvärvar ny tingsrätt

Säljaren avyttrar ytterligare en domstolsbyggnad.

Catena nära köp för hela 9 mdr

En uthyrningsbar yta om cirka 600.000 kvm fördelat över 20 fastigheter. FV pekar ut potentiell säljare.

Offensiva Anguli köper

Når 1,3 miljarder i fastighetsbestånd.

Arnhult: Vi vill frigöra kontor i Kista

Planerar hotell och bostäder i tidigare kontorslokaler i vakanstyngd stadsdel. Arnhult i FV-intervju. Se flera bilder.

Skanska säljer kontorshus

Säljer två kontorshus för cirka 1,5 miljarder kronor.

Corem säljer för 300 mkr

”Avyttringen möjliggör investeringar i andra affärsmöjligheter”.

 Tillbaka till förstasidan