Grönt ljus för Riksbyggens Kopparvalvet

Riksbyggen har fått klartecken att starta byggnationen av Brf Kopparvalvet i Kopparlunden, ett område med stark industrihistoria i Västerås. Projektet omfattar 63 moderna bostadsrätter mellan 1-5 rum och kök fördelade på två hus. Inflyttning planeras till sensommaren 2027.

– Kopparlunden är ett område med unik identitet och historia. Vi ser fram emot att bidra till förvandlingen av platsen till en levande stadsdel med bostäder, service och mötesplatser, säger Catarina Tenor, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen.

Kopparlunden har varit en del av Västerås industrihistoria sedan 1898. Nu utvecklas området till en ny stadsdel där kulturhistoriska byggnader finns tillsammans med modern arkitektur. Stadsdelen får bostäder, butiker, kontor och mötesplatser inom gångavstånd till city och resecentrum. En gångbro över E18 kopplar samman området med de norra delarna av staden, där skolor och idrottsanläggningar ligger.

Brf Kopparvalvet består av två hus med totalt 63 bostadsrätter i Kopparlunden. Lägenheterna varierar från yteffektiva ettor till femmor, alla med balkong eller uteplats. Husen får två takterrasser med växthus. Innergårdarna utformas med pergola, grillplatser och lekytor. Föreningen har gemensamhetslokal med övernattningsmöjlighet, cykelrum, bilpool och el-lådcykel.

– Vi fortsätter att utveckla Kopparlunden och skapa attraktiva bostäder i ett område med stark identitet och historia, säger Mikael Petersson Sjölund, marknadsområdeschef på Riksbyggen.