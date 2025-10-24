Östlig förbindelse blir av efter att Regionen Stockholm och Stockholms stad har gått med på att släppa fram den. Därmed räddas även finansieringen av den nya tunnelbanan och Spårväg Syd, skriver Mitt i. Förmodat jubel hos fastighetsägarna, som länge har väntat på besked.

Under fredagsmorgonen signerades avtal mellan Stockholms stad, Region Stockholm, Nacka kommun och regeringen samt andra kommuner i regionen. Parterna har gått med på en avsiktsförklaring där man lovar att göra det som krävs enligt lagen för att exempelvis ta fram detaljplaner som möjliggör förbindelsen, skriver Mitt i.

Många stora fastighetsägare håller sedan länge tummarna för att Östlig förbindelse ska förverkligas. Vid Värta- och Frihamnen är det främst Niam, Castellum, Bonnier Fastigheter, Alecta Fastigheter, Fastpartner och Wallfast som hade blivit vinnare. I andra änden av den planerade Östliga förbindelsen, vid Sickla/Nacka, är det främst Atrium Ljungberg som är stor fastighetsägare och litet längre österut även Unibail Rodamco Westfield.

Uppgörelsen innebär att regeringen löser finansieringen om cirka 34 mdr för den tunnel som ska gå mellan Nacka och Ropsten. Regeringen går också med på att skjuta till de miljarder som behövs för att bygga klart nya tunnelbanan och för byggstart av Spårväg Syd.

Hos moderaterna i regionen och i Stockholms stad är det glada tongångar.

– En glädjens dag för alla oss som tror på tillväxt och utveckling. Efter tuffa men konstruktiva samtal är vi nu i mål med en överenskommelse som ger grönt ljus för östlig förbindelse och säkrar såväl tunnelbanans utbyggnad som spårväg syd. Detta är en vinst för hela Stockholm och jag vill tacka alla partier som gjort det möjligt, säger Kristoffer Tamsons, oppositionsregionråd Region Stockholm.

– Detta är en seger för Stockholm. Efter konstruktiva och stundtals tuffa diskussioner har vi nu en blocköverskridande överenskommelse som gör att planeringen för Östlig förbindelse och ny tunnelbana kan gå vidare. Det här är vad politiskt ledarskap handlar om – att sätta stockholmarnas framtid före partipolitiska låsningar, säger Christofer Fjellner (M), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Hos miljöpartiet i regionen låter det annorlunda. Under lång tid har det rödgröna styret i både Stockholms stad och Region Stockholm vägrat att gå med på regeringens krav att vika sig för förbindelsen. Och man har ännu inte tagit ställning till förbindelsen.

– Regeringen försökte dels få oss att ta ställning politiskt för det här robust olönsamma vägprojektet, dels att vi skulle vara med och finansiera det. Båda de sakerna har vi lyckats stoppa, säger Jakop Dalunde (MP), ordförande i Region Stockholms trafiknämnd till Mitti.

Han fortsätter:

– Vi är bara veckor från den deadline där vi varit tvungna att stoppa tunnelbanebygget, skicka hem arbetarna och börja fylla igen tunnlarna. Det har varit ett oerhört vårdslöst agerande från regeringen, den här frågan hade kunnat lösas ut för flera månader sedan.

Förbindelsen är 6 km lång väg och det har planerats för 3 körfält i vardera riktningen. Tunneln skulle ungefär halvera avståndet från Nacka Forum till Norrtull, och med en tidsvinst som är betydligt mer än hälften för det mesta.

Att motorledstunneln faktiskt blir av är dock inte klart. Det alternativ som Trafikverket har räknat på ger, hittills, samhällsekonomiska förluster på 25 mdr. Regeringen ska tillsätta fler uträkningar för att analysera alternativ.