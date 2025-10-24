Östlig förbindelse
Ringleden runt Stockholm kan förverkligas. Bild från Förbifarten. Foto: Trafikverket

Grönt ljus för Östlig förbindelse

Östlig förbindelse blir av efter att Regionen Stockholm och Stockholms stad har gått med på att släppa fram den. Därmed räddas även finansieringen av den nya tunnelbanan och Spårväg Syd, skriver Mitt i. Förmodat jubel hos fastighetsägarna, som länge har väntat på besked.

Annons

Läs även

Under fredagsmorgonen signerades avtal mellan Stockholms stad, Region Stockholm, Nacka kommun och regeringen samt andra kommuner i regionen. Parterna har gått med på en avsiktsförklaring där man lovar att göra det som krävs enligt lagen för att exempelvis ta fram detaljplaner som möjliggör förbindelsen, skriver Mitt i.

Många stora fastighetsägare håller sedan länge tummarna för att Östlig förbindelse ska förverkligas. Vid Värta- och Frihamnen är det främst Niam, Castellum, Bonnier Fastigheter, Alecta Fastigheter, Fastpartner och Wallfast som hade blivit vinnare. I andra änden av den planerade Östliga förbindelsen, vid Sickla/Nacka, är det främst Atrium Ljungberg som är stor fastighetsägare och litet längre österut även Unibail Rodamco Westfield.

Uppgörelsen innebär att regeringen löser finansieringen om cirka 34 mdr för den tunnel som ska gå mellan Nacka och Ropsten. Regeringen går också med på att skjuta till de miljarder som behövs för att bygga klart nya tunnelbanan och för byggstart av Spårväg Syd.

Hos moderaterna i regionen och i Stockholms stad är det glada tongångar.

– En glädjens dag för alla oss som tror på tillväxt och utveckling. Efter tuffa men konstruktiva samtal är vi nu i mål med en överenskommelse som ger grönt ljus för östlig förbindelse och säkrar såväl tunnelbanans utbyggnad som spårväg syd. Detta är en vinst för hela Stockholm och jag vill tacka alla partier som gjort det möjligt, säger Kristoffer Tamsons, oppositionsregionråd Region Stockholm.

– Detta är en seger för Stockholm. Efter konstruktiva och stundtals tuffa diskussioner har vi nu en blocköverskridande överenskommelse som gör att planeringen för Östlig förbindelse och ny tunnelbana kan gå vidare. Det här är vad politiskt ledarskap handlar om – att sätta stockholmarnas framtid före partipolitiska låsningar, säger Christofer Fjellner (M), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Hos miljöpartiet i regionen låter det annorlunda. Under lång tid har det rödgröna styret i både Stockholms stad och Region Stockholm vägrat att gå med på regeringens krav att vika sig för förbindelsen. Och man har ännu inte tagit ställning till förbindelsen.

– Regeringen försökte dels få oss att ta ställning politiskt för det här robust olönsamma vägprojektet, dels att vi skulle vara med och finansiera det. Båda de sakerna har vi lyckats stoppa, säger Jakop Dalunde (MP), ordförande i Region Stockholms trafiknämnd till Mitti.

Han fortsätter:

– Vi är bara veckor från den deadline där vi varit tvungna att stoppa tunnelbanebygget, skicka hem arbetarna och börja fylla igen tunnlarna. Det har varit ett oerhört vårdslöst agerande från regeringen, den här frågan hade kunnat lösas ut för flera månader sedan.

Förbindelsen är 6 km lång väg och det har planerats för 3 körfält i vardera riktningen. Tunneln skulle ungefär halvera avståndet från Nacka Forum till Norrtull, och med en tidsvinst som är betydligt mer än hälften för det mesta.

Att motorledstunneln faktiskt blir av är dock inte klart. Det alternativ som Trafikverket har räknat på ger, hittills, samhällsekonomiska förluster på 25 mdr. Regeringen ska tillsätta fler uträkningar för att analysera alternativ.

Så här var det tänkt att den Östliga förbindelsen skulle gå. Bild från 2017. Den skulle fullborda en ringväg runt huvudstaden.
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Minskar vakansen med 10 procent via en enda affär

Säljer fastighet med vakansgrad på 46 procent för 150 mkr.

Bonnier förvärvar av Besqab för 300 mkr

Första köpet i segmentet på orten.

Startar nytt bolag – och köper av Lunds domkyrka

Omfattar minst 50.000 kvm BTA byggrätter. Rekryterar samtidigt vd för nya bolaget.

Nivika köper för 225 mkr

Välkomnar samtidigt tre nya aktieägare till bolaget.

SOJ: ”En spirande optimism”

Är tiden med krympande ytor över? ”De riktigt stora hyresgästerna har i vissa fall även börjat tänka mer i termer av tillväxt och expansion”.
Aspelin Ramm, East Square

Coworkingaktör öppnar 3.400 kvm i SKF:s förra HK

Blir sjätte anläggningen i centrala Göteborg. Första hyresavtalet i ikoniskt projekthus. Fler väntas inom kort.

Gunnar Mässing har gått ur tiden

Har somnat in efter en kort tids sjukdom.

”Vi måste titta på allting – men har en paradgren”

FV Fokus. Intervju med Carl-Adam von Schéele på Urban Partners.  Om trender som har medvind.  Ökade satsningar i Sverige.  Betydelsen av namnbytet. Starka medicinen bakom bolagsbygget.

Afa:s storprojekt vid Torsgatan stoppas

300 bostäder i centrala Stockholm i farozonen för att inte bli av.
Affärsanalys

Ökat fokus på norr kan bli ännu starkare

Visar på starkt investerarintresse för samhällsfastigheter även utanför storstäderna.

Pål Ahlsén orolig över Castellums vakanser

”Det är en tuff marknad, särskilt i storstäderna, vilket vi måste anpassa oss till. För Castellums del är det nu ’back to basics’.”

Corem sålt vakanser för 250 mkr

FV berättar om fastighetsbeståndet och orsaken till försäljningen.

Stort bakslag i Slakthusområdet

Planerades stå klar 2029. Finns inte längre en tidsplan.

Fabege hyrt ut en tredjedel i landmärke

Fastighetsbolaget ”busar” på ett av stadens landmärken.

 Tillbaka till förstasidan