Grönt ljus för nya stadsdelen Victoria i Kungens kurva

Detaljplanen för den första etappen av Victoria, den nya stadsdelen i Kungens kurva, har nu vunnit laga kraft. Det innebär att nästa steg i det stora stadsutvecklingsprojektet kan tas. Bakom projektet står jv-bolaget Victoria Kungens Kurva AB som ägs till lika delar av KF Fastigheter och Balder.

Byggstart planeras till årsskiftet 2027/2028 och ambitionen är att de första bostäderna står klara 2031. Victoria är ett stort stadsutvecklingsprojekt som kommer att växa fram i etapper. Den första delen omfattar cirka 1 600 lägenheter, lokaler för handel och service, tre förskolor, en skola samt idrottshall. I mitten av Victoria kommer en stor stadsdelspark att anläggas och i nära anslutning till Victoria ligger även naturreservatet Gömmaren.

Vid månadsskiftet beslöt kommunfullmäktige i Huddinge kommun att anta den första av detaljplanerna i det stora stadsutvecklingsprojektet Victoria i Kungens kurva. Nu har beslutet vunnit laga kraft.

– Det är ett stort steg för oss och utvecklingen av Kungens kurva. Området kommer att förädlas från ett renodlat handelsområde till en komplett stadsdel med bostäder, handel, skolor och en stor stadsdelspark. Ambitionen är en modern och trygg stadsdel där det är nära till allt, vilket gör det enkelt och bekvämt att leva och bo här, säger Hugo Dammert, regionansvarig för fastighetsutveckling på Balder.

Fastighetsbolagen bakom projektet har tillsammans med Huddinge kommun arbetat fram utvecklingsprojektet och den detaljplan som ligger till grund för områdesutvecklingen.

– När Huddinge växer behöver vi bygga hela samhällen, inte bara bostäder. Därför är jag glad att vi nu tar nästa steg mot en ny stadsdel där barn kan gå i skolan, familjer kan hitta ett hem och människor kan mötas i parker, på idrottsplatser och i stadslivet, säger Emil Högberg, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad i Huddinge.

För fastighetsbolagen innebär beslutet att projekteringsarbetet kan starta, och om allt går enligt plan inleds arbetet på plats runt årsskiftet 2027/2028. Byggnationen kommer att ske i etapper och inledas med schakt- och sprängningsarbeten. De första bostäderna kan troligtvis börja byggas 2028 och inflyttning ske omkring tre år senare.

– Vi vill skapa en stadsdel som hjälper människor att lösa livspusslet och ge dem lite mer tid och frihet i vardagen. Vi har därför i planeringsarbetet fokuserat på att skapa närhet till vardagslivets alla bestyr. Samtidigt som Gömmarens naturreservat erbjuder fantastiska rekreationsmöjligheter precis i anslutning till Victoria. Det blir en stadsdel för livets alla skeden, säger Helena Liljedahl, vd på KF Fastigheter.

Inom nästa detaljplan planeras ytterligare bostäder, lokaler och förskolor. Sammantaget kommer Victoria att omfatta cirka 3 500 lägenheter med olika upplåtelseformer.