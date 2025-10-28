Grönt ljus för Malmös nya simhall Heleneholmsbadet

Malmö ska få en ny simhall på Heleneholm för simträning och alla typer av simundervisning. Simhallen får fyra bassänger och beräknas ha 600.000 besökare varje år. Stadsbyggnadsnämnden har nu godkänt simhallens bygglov.

Den nya simhallen placeras på Heleneholms skol- och idrottsområde, med Munkhätteskolan, Heleneholms idrottsplats och Heleneholmsverket som närmsta grannar. Byggnaden får två plan. På bottenvåningen finns en entréhall, reception, personalutrymmen och teknikrum. För att minimera insyn finns omklädningsrum och de fyra bassängerna på andra våningen.

Simhallen kommer att ha en 50-metersbassäng, och tre mindre bassänger. Planen är att hallen ska erbjuda både babysim, minisim och simskola, föreningsträning, simundervisning i skolan, samt utbildning och kompetensutveckling inom simundervisning och säkerhet.

Heleneholmsbadet ska vara tillgängligt för alla Malmöbor, oavsett funktionsförmåga. Bland annat är bassängerna utrustade med lyftplan och ledade trappor för att göra det enklare att ta sig i och ur. Det kommer också finnas badrullstolar och andra hjälpmedel för de Malmöbor som behöver det.

Byggnaden får fasader av tegel och betong, och taket täcks av plåt. Materialvalen har inspirerats bland annat av områdets industribyggnader med sitt robusta, röda tegel, och Munkhätteskolans plåtinklädnad.

Heleneholmsbadet får ett tydligt hållbarhetsfokus. Till exempel ska materialen och de tekniska lösningarna tåla hårt slitage och en fuktig miljö. Bassängrummen är utformade för att kunna renoveras och underhållas under lång tid framöver.

– Äntligen är det dags att sätta igång bygget av en ny, efterlängtad simhall. Många generationer barn kommer få möjlighet att lära sig simma i de här lokalerna, en livsviktig kunskap som alla Malmöbor har rätt till. Byggnaden har utformats både för att tåla tidens tand, vara lätt att renovera och för att minska sin klimatpåverkan, precis så som jag tycker att Malmö ska byggas, säger Stefana Hoti (MP), kommunalråd för stadsbyggnad.

– Nu är det dags för spaden i marken för Malmös nästa simanläggning som jag vet är efterlängtad av många. Heleneholmsbadet kommer att bli ett lyft för området och bidra till fler idrottsmöjligheter, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Det här är en riktig vinst för Malmöborna, särskilt för barnen. Med fler bassänger kan skolan ge ordentlig simundervisning och föreningarna får bättre träningsmöjligheter. Det är ett lyft som kommer att göra skillnad i hela Malmö, säger Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.