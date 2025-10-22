Grönt ljus för Lindbäcks och Nornan i Luleå

Nu är bygglovet beslutat – 140 nya hyresrätter kan nu byggas intill Kronanvägen i Luleå. Våren 2027 kan de nya hyresgästerna flytta in. – Det känns förstås jättebra att en enig nämnd står bakom projektet, säger Fredrik Hemborg, vd, Lindbäcks Projektutveckling.

Fakta byggprojektet intill Kronanvägen: • Fyra fastigheter i 3-5 våningar. • 140 hyresrätter, tvåor, treor och fyror. • Alla lägenheter har diskmaskin och tvättmaskin. • Parkering för 245 cyklar och 88 bilar. • Byggstart 2025/2026 och inflyttning våren 2027.

• SSAB blockhyr fastigheterna de tre första åren. • Lindbäcks Bygg bygger husen. • Nornan Fastighetsutveckling och Lindbäcks Projektutveckling driver projektet som delfinansieras av Norrlandsfonden Bostadsfinansiering. • Fastigheten kommer att ägas av Lindbäcks Fastigheter och Nornan Fastighetsutveckling.

Projektet genomförs via en samverkan mellan Lindbäcks Projektutveckling, Nornan Fastighetsutveckling, SSAB och Norrlandsfonden Bostadsfinansiering som bidrar med topplån.

Lindbäcks Projektutveckling och Nornan Fastighetsutveckling planerar att bygga fyra hus med 140 hyresrätter intill Kronanvägen i Luleå och nu är bygglovet beslutat av miljö- och byggnadsnämnden Luleå

-Det var ett beslut från en enig nämnd, projektet följer detaljplanen, konstaterar Peder Lundkvist, (s) ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, Luleå kommun, och tillägger:

-Det är fantastiskt att det byggs i Luleå trots att vi precis går igenom en lågkonjunktur. Vi behöver fler bostäder för att uppnå våra mål. Och det är viktigt att få till en blandad bebyggelse. Blir du äldre på Kronan kan du vilja flytta från din villa till en lägenhet, men bo kvar i området. Nu kommer vi kunna erbjuda det, vilket känns bra.

Lotta Jakobsson, ansvarig för SSAB Luleås omställning:

-SSAB är glada att vi, tillsammans med Lindbäcks och Nornan Fastighetsutveckling, har hittat en modell som möjliggör ett bostadsbyggande som tillgodoser vårt behov av bostäder och samtidigt bidrar till Luleås bostadsmarknad på lång sikt. För SSAB är dessa lägenheter en viktig pusselbit för de projektmedarbetare som kommer vistas i Luleå en längre tid och följa projektet över tid.

Fredrik Hemborg, vd, Lindbäcks Projektutveckling, gläds åt beslutet:

-Vi tar ytterligare ett steg mot att realisera ett nytt attraktivt bostadsområde i Luleå. Det känns förstås jättebra att en enig nämnd står bakom projektet. Här kommer Luleå få 140 nya hyresrätter med fokus på tvåor och treor som passar unga par, äldre par eller barnfamiljer. Alla lägenheter kommer att ha kök med diskmaskin och generösa badrum med tvättmaskin. Större lägenheter har även en extra toalett. Så, ja, det blir fina boenden.