Grönt ljus för Jernhusens depåsatsning i Arlöv

Detaljplanerna för nya Arlöv depå är nu godkända. Jernhusen tar nästa steg i utvecklingen av en strategiskt viktig knutpunkt för tågunderhåll i södra Sverige. I och med att detaljplanerna vunnit lagakraft, slutförs även markköpet och Jernhusen får formellt tillträde till området. Byggnationen omfattar 35.000 kvm.

Malmö stad och Burlövs kommun har nu godkänt detaljplanerna som möjliggör byggandet av Jernhusens nya tågdepå i Arlöv. Beslutet innebär att ett av södra Sveriges mest strategiskt belägna depåområden kan börja utvecklas, endast några minuters färdväg från Malmö Centralstation.

Behovet av modern och tillgänglig depåkapacitet i södra Sverige har länge varit stort, och spås växa ytterligare i takt med att fler väljer att resa med tåg. När Fehmarn Bält‑förbindelsen öppnar väntas fler tåg från kontinenten trafikera Sverige, vilket ytterligare ökar behovet av effektiva och välplacerade underhållsanläggningar.

– Det här är ett viktigt steg i utvecklingen av framtidens tågsverige. Med en centralt belägen depå i Arlöv, endast tre minuters körväg från Malmö Centralstation och med direkt anslutning till Södra stambanan, skapar vi förutsättningar för robust tågunderhåll vid en av landets mest trafikerade järnvägssträckor. Det stärker både regionen och den nationella kapaciteten, säger Peter Larsson, Chef för Depåer och Kombiterminaler på Jernhusen.

I konceptet ingår två huvudsakliga depåhallar. Dels Arlövshallen, dels Malmöhallen, med verkstadshallar för såväl regionala som fjärrgående persontåg. Depåområdet möjliggör depåfunktioner som krävs för att underhålla moderna tåg. De planerade byggnationerna omfattar totalt cirka 35 000 kvadratmeter verkstadsyta. Detaljplanerna rymmer som helhet en byggrätt som reglerar en byggnadsarea om 48 500 kvadratmeter. Området är totalt cirka 110 000 kvadratmeter stort.

I och med att detaljplanerna nu är godkända har Jernhusen fått tillträde till området och förberedande arbeten kan fortsätta enligt plan. Första steget är demontering och rivning av byggnader, vilket följs av byggande av anslutningsspår till Södra stambanan. Något som sker i Trafikverkets regi i samarbete med Jernhusen.

– Vi har haft en mycket god dialog med såväl Malmö stad, Burlövs kommun samt Trafikverket. Nu tar vi nästa steg med att demontera befintliga byggnader och förbereda för anslutningsspår. Vi arbetar aktivt med återbruk och det vi inte själva har behov av kommer tillgängliggöras på återbruksmarknaden. Vi håller hög takt och ambitionen är att påbörja byggnationer under 2026 och successivt färdigställa depåområdet till 2029/2030, säger Peter Jensen, Programchef Jernhusen.

Sedan tidigare har Jernhusen fyra depåanläggningar i Malmöområdet bestående av lokverkstad, tvätthall, godsvagnsverkstad samt en hall för tyngre underhåll. Arlöv depå blir ett komplement till dessa.