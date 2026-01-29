Grönt ljus för HSB:s 68 lägenheter i Skövde

Bygglovet är nu beviljat för HSB:s kommande bostadsprojekt brf Norrmalm i Skövde. Beslutet innebär att projektet går vidare till nästa steg i processen, med planerad säljstart under våren.

HSB brf Norrmalm kommer att bestå av två lamellhus med totalt 68 bostadsrättslägenheter. Husen uppförs i varierande höjder om 5, 6 och 8 våningar och blir ett nytt tillskott i området.

Projektet byggs vid Mossagården på Norrmalm, ett etablerat bostadsområde med närhet till service, handel, vård, skolor och kommunikationer. Brf Norrmalm tillför nya, tillgängliga bostäder som kompletterar det befintliga bostadsbeståndet och skapar möjlighet att bo kvar i stadsdelen även när behoven förändras.

Vi tror verkligen på det här området, det är ett lugnt kvarter med blandad bebyggelse, goda kommunikationer och promenadavstånd till centrum. Det är något som tilltalar många, säger Tobias Forslund, chef nyproduktion, HSB Norra Götaland.

Brf Norrmalm är en del av HSB:s långsiktiga arbete med att utveckla hållbara och välfungerande bostadsmiljöer. Projektet bidrar också till ökad rörlighet på bostadsmarknaden genom att nya, lättskötta hem tillkommer samtidigt som andra bostäder kan frigöras.

– Att bygglovet nu är klart är ett viktigt steg för projektet. Vi ser fram emot att kunna erbjuda fler bostäder i Skövde och att fortsätta utvecklingen av Norrmalm, säger Jessica Christoffersson, projektchef, HSB ProjektPartner