Grönt ljus för Doxas 50.000 kvm vid Brunnshögstorget

Mark- och miljööverdomstolen har nu fastställt detaljplanen för Torgkvarteren i Brunnshög, Lund. Därmed undanröjs det upphävande som tidigare beslutats och projektet kommer nu att gå vidare i nästa skede. Projektet omfattar cirka 50.000 kvm, varav största del utgör bostäder. Bland annat handlar det om ett höghus i 35 våningar.

Torgkvarteren i Brunnshög är ett stadsutvecklingsprojekt som omfattar två kvarter kring Brunnshögstorget i Lund och en etablering av en ny stadsdel. Projektet innefattar en kombination av bostäder och verksamheter, och är utformat för att bidra till en levande och långsiktigt hållbar stadsdel som en del av Lunds stad.

Brunnshög är ett stort stadsutvecklingsområde i Lund och ett internationellt profilerat innovationsdistrikt i direkt anslutning till flera stora forskningsanläggningarna i Lund.

– Det här är ett mycket viktigt och glädjande besked. Vi har arbetat långsiktigt med projektet tillsammans med kommunen. Att detaljplanen nu vinner laga kraft innebär att vi kan ta nästa steg i ett projekt som har stor betydelse för Lund och för Doxa, säger Christian Lindgren, VD för Doxa.

I den kommande genomförandefasen kommer Archus, en specialistrådgivare inom arkitektur, fastighetsutveckling och projektledning, att bistå Doxa med strukturering av genomförandet, investeringsstrategi, kalkylarbete samt förberedelser inför bygglov och realisering.