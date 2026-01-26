Grönt ljus för Balders satsning på Garbo

Balder har fått bygglov för sin omarbetade plan för bostadsprojektet Garbo på Landsvägen i centrala Sundbyberg. De tidigare planerna på en stomme i trä har ersatts med en i betong.

Det handlar om platsen där nattklubben Grand Garbo tidigare fanns. Sedan tidigare har Balder bytt projektnamn, från Greta till Garbo.

Rivingen av den tidigare byggnaden är genomförd sedan flera år. Ursprungligen var det tänkt att den nya byggnaden skulle stå klar 2023, men så har det inte blivit av olika orsaker.

– Vi ser gärna att vi bygger i trä i Sundbyberg, men kan inte kräva det när detaljplanen inte kräver det, säger Robert Falck (S), ordförande i byggnads- och tillståndsnämnden, till Mitt i.

Balder planerar för 64 bostadsrätter på tomten. Det ska även bli fem lokaler i gatuplanet.

Både sälj- och byggstart är planerad i vår. Svenska Mäklarhuset har säljuppdraget.

– Så länge inget oförutsett händer kan det då stå färdigt 2028, säger Eva Jonasson, pressansvarig på Balder.