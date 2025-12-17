Green Level öppnar kontor i Göteborg

Green Level växer och etablerar nu sitt tredje kontor – den här gången i Göteborg. Företaget har sedan tidigare kontor i Stockholm och Malmö.

Green Level har redan flera uppdrag i Göteborgsregionen och ser en stark efterfrågan från både fastighetsägare och entreprenörer.

– Göteborg är en oerhört spännande marknad där vi redan idag har flera uppdrag och långsiktiga samarbeten. Att öppna kontor här är ett naturligt steg för oss och gör att vi kan vara närmare våra kunder och projekt i regionen. Vi ser fram emot att bidra till den starka utveckling som sker inom hållbart byggande på västkusten, säger Torbjörn Nordgren, medgrundare av Green Level.

Green Level grundades 2023 av de erfarna hållbarhetsexperterna Torbjörn Nordgren, Filippa Persson och Anders Moberg. Med gedigen kunskap om certifieringssystem och hållbarhetsfrågor stöttar bolaget fastighetsägare och entreprenörer med arbetet att nå sina ambitioner inom hållbart byggande genom hela byggprocessen. Sedan starten har Green Level vuxit till 13 personer när de nu etablerar sig i Göteborg.

I samband med att Green Level startar Göteborgskontoret kommer Linn Stolt att bli teamledare i Göteborg och Christopher Nilsson i Malmö.