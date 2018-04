Gratis manikyr ska locka köpare till Riksbyggens projekt

Satsningen gäller projektet Brandstationen i Jakobsberg i Järfälla i nordöstra Stockholmsområdet. Försäljningen har gått trögt och till helgens visning satsar Riksbyggen på något nytt för att sälja de 41 lägenheter som ännu är osålda.

– Vi har ett antal osålda lägenheter i Brandstationen. Samtidigt har vi sett att det ligger mycket frisör- och nagelsalonger i området och att skönhet är något som uppskattas. Det här är ett kreativt och roligt sätt att erbjuda en bostadsvisning med lokal förankring, säger Mathias Sandberg, marknads-och försäljningschef på Riksbyggen, till Järfälla Tidning.

Projektet ligger nära Järfälla centrum och innehåller totalt 111 lägenheter. Första inflyttning var 11 januari 2018 och den sista under april–maj under 2018. Priserna är 1.950.000–8.550.000 kr och avgifterna 2.217–10.226 kronor per månad.