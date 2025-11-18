Granö Beckasin expanderar

Forsen har fått uppdraget att projektleda Granö Beckasins nya satsning, en konferens- och restaurangbyggnad vid Umeälven i Granö. Byggstart sker vintern 2025 och Forsen ansvarar för hela projektledningen fram till invigningen, planerad till sommaren 2027. Granö Beckasin ägs av Jan Wejdmark med familj.

Annons

Bygget genomförs med stöd från Tillväxtverket, Almi, Norrlandsfonden och Swedbank.

Granö Beckasin är en eco premium-destination för naturturism, vackert belägen intill Umeälvens strand i byn Granö, en timme från Umeå. Projektresan inleddes med några fågelholks-boenden för länge sedan.

Anläggningen lockar varje år besökare från hela världen där naturturism och intresse att ta del av lokal mat, kultur och livsstil är den huvudsakliga reseanledningen. Den nya anläggningen omfattar cirka 1.100 kvadratmeter samt 300 kvadratmeter terrasser, och skapar plats för omkring 100 restauranggäster och konferenser upp till 120 personer.

– Vi skapar en plats där mat, upplevelser, möten och natur får samspela året runt. Arkitekturen hämtar inspiration från älvens landskap, och de generösa glaspartierna öppnar upp mot ljuset, norrskenet och midnattssolen. Målet är att erbjuda en miljö där byggnaden bjuder in naturen och låter omgivningen bli en del av upplevelsen. Genom hållbart byggande och återbruk vill vi visa att utveckling kan förenas med omtanke om naturen, säger Cecilia Sandström, vd för Granö Beckasin.

– Det här projektet förenar hållbarhet, återbruk och ett unikt läge vid Umeälven. Vårt fokus är att leda processen med hög kvalitet och skapa de bästa förutsättningarna för Granö Beckasins fortsatta utveckling. Det är inspirerande att få bidra till en satsning som stärker både besöksnäringen och bygden säger Thomas Persson, projektledare, Forsen

Projektet genomsyras av ett starkt fokus på hållbarhet och bygger på ett kvalificerat återbruk av en av Volvo Ocean Race-paviljongerna, i kombination med väl anpassade tillbyggnader som kompletterar den befintliga strukturen. Arkitekturen, framtagen av Peripheral Works, är utformad för att öppna upp mot Umeälven och förstärka naturupplevelsen året om.

Byggnationen genomförs som delade entreprenader, vilka upphandlas, samordnas och byggleds av Forsen i Umeå.

Jan Wejdmark är majoritetsägare och styrelseordförande för Granö Beckasin.

Turistföretaget Granö Beckasin tilldelades våren 2024 Ekoturismpriset.
Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Ingen vill bygga i 08-område – glödhett för åtta år sedan

Fler än 50 visade intresse 2017. Nu nappar ingen på markanvisning i området.

Värvar Katarina Sonnevi

Lämnar Cushman & Wakefield för konkurrent.
Krönika

”Dags släppa myten om den rättvisa svenska hyran”

Adam Tyrcha om Sveriges världsunika hyresregleringssystem, marknadshyror och om en nödvändig reform.

Skanska höjer målet

Det stora byggbolaget uppdaterar målen.
Fastigheten Bollen 8 med tillhörande Lenningska Sjukhemmet.

Kritik mot kommunal affär i Norrköping

Endast ett bud kom in efter kort anbudsperiod på kulturfastighet.

Byggrätter säljs för 14.500 kr per kvm

Det projektförslag som bidrar med störst mervärde tilldelas markanvisningen i Majorna.

Blir ny vd för Skanska Fastigheter Göteborg

Tar över efter Micko Pettersson som efter mer än 40 år i Skanska går i pension.

Skogsfastigheter för 62 miljarder till börsen

Innebär ny möjlighet att sprida riskerna med ytterligare en fastighetstyp.

Prisma förvärvar för 340 mkr

Växer med fem handelsfastigheter i södra Finland.

Skanska säljer kontorshus för 680 mkr

Andra etappen av Centrum Południ. 21.500 kvm kontor.

John Mattson säljer i Hägersten

Bostadsfastighet avyttras för 53.000 kronor per kvm i närförort till Stockholm.
Porträtt

Ratad nisch blev guldgruva

Svenska Handelsfastigheters vd ser jobbet som en hobby när jakten på lågprisfynd och stora hyresavtal fortsätter.

Bostäder går bäst i år – tydlig värdeutveckling

FV kartlägger: Kontorsfastigheter fortsätter att tappa. Klargörande lista över hur bolagens profil påverkat värdeutvecklingen.

Familjeägt bolag köper inom tullarna igen

Förvärvar bostadshus på Kungsholmen för 77.000 kronor per kvm.

 Tillbaka till förstasidan