Granö Beckasin expanderar

Forsen har fått uppdraget att projektleda Granö Beckasins nya satsning, en konferens- och restaurangbyggnad vid Umeälven i Granö. Byggstart sker vintern 2025 och Forsen ansvarar för hela projektledningen fram till invigningen, planerad till sommaren 2027. Granö Beckasin ägs av Jan Wejdmark med familj.

Bygget genomförs med stöd från Tillväxtverket, Almi, Norrlandsfonden och Swedbank.

Granö Beckasin är en eco premium-destination för naturturism, vackert belägen intill Umeälvens strand i byn Granö, en timme från Umeå. Projektresan inleddes med några fågelholks-boenden för länge sedan.

Anläggningen lockar varje år besökare från hela världen där naturturism och intresse att ta del av lokal mat, kultur och livsstil är den huvudsakliga reseanledningen. Den nya anläggningen omfattar cirka 1.100 kvadratmeter samt 300 kvadratmeter terrasser, och skapar plats för omkring 100 restauranggäster och konferenser upp till 120 personer.

– Vi skapar en plats där mat, upplevelser, möten och natur får samspela året runt. Arkitekturen hämtar inspiration från älvens landskap, och de generösa glaspartierna öppnar upp mot ljuset, norrskenet och midnattssolen. Målet är att erbjuda en miljö där byggnaden bjuder in naturen och låter omgivningen bli en del av upplevelsen. Genom hållbart byggande och återbruk vill vi visa att utveckling kan förenas med omtanke om naturen, säger Cecilia Sandström, vd för Granö Beckasin.

– Det här projektet förenar hållbarhet, återbruk och ett unikt läge vid Umeälven. Vårt fokus är att leda processen med hög kvalitet och skapa de bästa förutsättningarna för Granö Beckasins fortsatta utveckling. Det är inspirerande att få bidra till en satsning som stärker både besöksnäringen och bygden säger Thomas Persson, projektledare, Forsen

Projektet genomsyras av ett starkt fokus på hållbarhet och bygger på ett kvalificerat återbruk av en av Volvo Ocean Race-paviljongerna, i kombination med väl anpassade tillbyggnader som kompletterar den befintliga strukturen. Arkitekturen, framtagen av Peripheral Works, är utformad för att öppna upp mot Umeälven och förstärka naturupplevelsen året om.

Byggnationen genomförs som delade entreprenader, vilka upphandlas, samordnas och byggleds av Forsen i Umeå.

Jan Wejdmark är majoritetsägare och styrelseordförande för Granö Beckasin.