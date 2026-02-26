Grannstaden förvärvar 75 bostäder i Vännäs

Grannstaden fortsätter sin tillväxtresa i Norrland genom ytterligare ett förvärv i Umeåregionen, denna gång förvärvar man 75 lägenheter från kommunala Vännäs Fastigheter i Vännäs. Priset är 83 miljoner kronor. Grannstaden äger nu ett bestånd om totalt 1 055 lägenheter.

Beståndet består av 75 bostadslägenheter i Vännäs med en sammanlagd uthyrbar yta om 3 777 kvm. Köpeskillingen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 83,3 miljoner kronor.

Samtliga byggnader är uppförda mellan 2016 och 2018. I affären ingår fastigheterna Pensionären 22 innehållandes 32 lägenheter, Stadsrådet 12 innehållandes 27 lägenheter och Vännäs 34:30 innehållandes 16 lägenheter.

Försäljningen sker genom en aktieöverlåtelse avseende aktierna i bolaget Bo i Vännäs AB. Aktieöverlåtelseavtalet signerades i februari och det återstår av Kommunfullmäktige i Vännäs Kommun att besluta om försäljningen godkänns.

– Vi är glada att vi än en gång fått förtroendet att få förvärva från Allmännyttan. Vi känner oss välkomna till Vännäs, en växande kommun med en framåtanda vi inspireras av. Utöver att tillhöra Umeå-regionen som är en stark tillväxtmotor i Norrland så kompletterar detta även vårt befintliga bestånd i Umeå och förvärvet ger oss utökade möjligheter att driva en lokal förvaltning som vi ser som en central del i vår affär säger Emil Westerlind VD Grannstaden.

Efter förvärvet äger Grannstaden nu 270 lägenheter i Umeåregionen och sammantaget 1 055 lägenheter fördelade på tre förvaltningsenheter efter Norrlandskusten. Fastigheterna är belägna i Umeå, Örnsköldsvik och Härnösand. Fastighetsvärdet uppgår till ca 1,1 miljard.

– Kul att börja 2026 med att kunna kommunicera denna affär, vi är i fler dialoger och hoppas kunna stänga ytterligare affärer i närtid, säger Emil Westerlind.

Vännäs ligger 30 km väster om Umeå. Kommunen hade 9 225 invånare vid årsskiftet. Invånarantalet har växt den senaste tiden.