Grand Hôtel i Stockholm. Foto: Fastighetsvärlden

Grand Hotels paviljonger kan bli kvar

Grand Hotel vill att de gröna restaurangpaviljongerna framför Burmanska huset på Blasieholmen blir permanenta. Men det gillas inte av alla. Planerna möter motstånd från Stadsmuseet och Skönhetsrådet.

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Mellan Grand Hotel och Nationalmuseum ligger Burmanska huset, som sedan 2006 är en del av hotellet.

2023 byggdes gröna restaurangpaviljonger framför huset, uppförda genom ett tillfälligt bygglov som gick ut vid årsskiftet.

Nu vill Grand Hotel att paviljongerna ska stanna för gott. Men för att det ska bli verklighet krävs en ändring av detaljplanen, som just nu säger att marken inte får bebyggas, skriver Mitti. Vilket är en av anledningarna till det tillfälliga bygglovet.

Nyligen gick detaljplanen ut på samråd, som pågår till den 6 juli. Om det går enligt tidsplanen kan det permanenta bygglovet klubbas i juni nästa år.

Att paviljongerna står utan lov beror på att kommunens beslut har dragit ut på tiden. Grand Hotels ansökan lämnades in innan det tillfälliga lovet löpte ut.

Både Stadsmuseet och Skönhetsrådet anser däremot att paviljongerna inte ska få permanent bygglov, berättar Mitti.

Stadsmuseet har tidigare kallat bygget för ”ovarsamt och förvanskande”. Och när det tillfälliga bygglovet skulle utfärdas tillfrågades inte Skönhetsrådet.

Grand Hotel skriver till Mitti att de tror på ett levande Stockholm, och att de låter processen ha sin gång.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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