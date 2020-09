Göthe till M&G Real Estate

Nu har M&G Real Estate klart med ny ansvarig för verksamheten I Norden. Det är Robert Göthe som axlar ansvaret för investeringar och tillgångsförvaltning i regionen.

Robert Göthe kommer nu närmast från Savills IM där han haft positionen som Diredctor of investments vid deras Stockholmskontor.

Göthe har erfarenhet från flera andra rådgivningsbolag I fastighetsbranschen som DTZ (nu Cushman & Wakefield), Tenzing med flera och då både arbetat på den Svenska marknaden och i övriga Norden.

M&G Real Estate har totalt fastighetstillgångar värda 33,5 miljarder pund under förvaltning för kunders räkning via fonder etc.