East square, exteriör.

Göteborgs Stad hyr 1.960 kvm i East Square – hälften uthyrt

Aspelin Ramm Fastigheter har tecknat ett hyresavtal med Göteborgs Stad om 1.960 kvadratmeter kontorslokaler i två våningsplan. Dessa är belägna i SKF:s före detta huvudkontor, byggnaden East 1, som tillsammans med intilliggande byggnader är en del av den nya stadsdelen East Square. Därmed är hälften av ytorna i SKF:s tidigare huvudkontor nu uthyrda

Byggnaden East 1 omfattar totalt 23.500 kvadratmeter lokalyta och beräknas stå färdigt, efter renovering och påbyggnad med sex våningar, under det första kvartalet 2027. I East Square vill Aspelin Ramm Fastigheter skapa en sammanhållen och levande stadsdel där historiska industrimiljöer möter moderna arbetsplatser. Göteborgs Stads etablering blir ett viktigt bidrag i detta arbete, och markerar dessutom det växande förtroendet för platsen som en framtida nod för olika sorters verksamheter.

– Att Göteborgs Stad väljer att samla delar av sin verksamhet här visar att East Square fungerar precis som vi tänkt: som en plats där olika verksamheter, både privata och offentliga, gärna vill vara och verka. Just mixen av företag och organisationer från helt olika branscher är grunden för att skapa en attraktiv och levande stadsdel, säger Kristian Höglind.

Peter Linde är projektledare för Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborgs Stad. Han är nöjd med den kommande flytten till East Square som innebär fördelar för medarbetare och ett kostnadseffektivt och samordnat utnyttjande av olika resurser.

– East Square erbjuder en kombination av tillgänglighet, funktion och utvecklingsmöjligheter som passar verksamhetens långsiktiga behov. Läget i Gamlestaden gör det enkelt för både medarbetare och besökare att ta sig hit, samtidigt som lokalerna ger oss flexibilitet och moderna förutsättningar att bedriva en samhällsnyttig verksamhet, säger Peter Linde.

Området erbjuder inte bara moderna arbetsplatser – det är utvecklat för att stödja verksamheter som kräver trygghet, tillgänglighet och välfungerande logistik. För Göteborgs Stad innebär etableringen ett tydligt steg mot mer sammanhållna och resurseffektiva arbetssätt, där lokalerna bidrar till både bättre service och större närhet till dem man är till för.

– Genom att samla ”äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens” funktioner i lokaler som är anpassade för verksamheten kan vi skapa bättre arbetsmiljöer och effektivare flöden. Det ger tydliga fördelar för medarbetare och stärker samordningen mellan olika delar av verksamheten. Flytten till East Square är ett steg mot en mer sammanhållen och hållbar service för göteborgarna, säger Peter Linde.

Göteborgs Stad flyttar in i sina nya lokaler den 1 april 2027.

