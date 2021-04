Göteborg: ”Varför la man huvudstaden i en avkrok?”

Hampus Magnusson, (M) kommunalråd i Göteborg, och Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren, medverkade vid Fastighetsvärldens seminarium Göteborgsmarknaden som under tisdagen sändes från Park Aveny.

Båda var fyllda med optimism inför framtiden.

– Göteborg bygger nu Nordens högsta bostadshus på Hisingen och Nordens högsta kontorshus byggs i Gårda. För första gången under min livstid bygger vi fler bostäder än Stockholm, inte bara per capita, utan i antal, sa Hampus Magnusson.

Johan Trouvé, konstaterade även att all byggnation skapat många arbetstillfällen, vilket förstås varit positivt under pandemin. Han konstaterar att näringslivet mår bra.

– Det går förvånansvärt bra. Det går väldigt bra för de flesta företagen. När flera andar länder har stängt ner så har våra bolag kunnat ta marknadsandelar, sa Johan Trouvé under seminariet.

Trouvé fortsatte med en återblick:

– Göteborg hade en stagnation under 25 år på 70- och 80-talet, även om det byggdes på Hisingen. Nu byggs det i de centrala delarna och det skapar framtidstro, inte minst hos de unga. Om fem år kommer Göteborgarna vara otroligt stolta över sin historia. Då kommer vi bland annat kunna visa det nya Karlatornet och de nya byggnaderna i Gårda, sa Trouvé som gärna skulle vilja se en ytterligare förtätning av de centrala delarna.

Under tisdagen hade Hans Wallenstam presenterat en gåva till Göteborg stad, i form av en idé om ett höghus i vardera hörn av Heden (totalt 1.200 lägenheter) till Göteborgs politiker med kommunalrådet Hampus Magnusson som mottagare.

– Alla goda idéer är välkomna. Heden är en plats som är ganska tråkig. Det är dags att göra något, men vi får se vad. Förslaget drar igång tankar och politiken är tacksam för idéer, sa Magnusson till moderatorn Jan Wifstrand.

Johan Trouvé och vd Västsvenska Handelskammaren har en speciell insyn kring Heden eftersom man har sitt kontor där:

– Vi har vårt kontor i hörnet och jag brukar titta ut. Det är ganska glest på Heden året runt.

Hampus Magnusson slog fast att det mesta pekar åt rätt håll i Göteborg:

– Volvo AB och Volvo cars är väldigt viktiga för oss och går bra, men vi har annat som life science och hamnen som är viktiga. Vi är öppna för nya etableringar och tar löpande fram byggbar mark för att kunna agera snabbt. Vi har en stor styrka i att vi har mycket mark.

Toppoltikern underströk även Göteborgs geografiska läge:

– Stockholm får gärna kalla sig The capital of Scandinavia, Vi är The heart of Scandinavia.

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren, hakade på när han berättade vad han tycker är extra viktigt inför framtiden:

– Förbindelserna. Det är viktigt att kroka arm med Oslo och Köpenhamn. I framtiden kommer man att fundera varför man la huvudstaden i en avkrok.