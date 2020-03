Göteborg nära nå byggmålet

4.400 nya bostäder förra året. Ambitionen är något högre.

– Vi är nästan där, målet är 5000 nya bostäder per år, sade Hampus Magnusson, ordförande (M) i byggnadsnämnden i Göteborg och kommunalråd, på Fastighetsvärldens seminarium Bostadsdagen Göteborg.

De helt färska siffrorna visar att det tillkom 4.400 nya bostäder under 2019.

– Jag har lovat att avgå om vi inte slår Socialdemokraternas produktion under förra mandatperioden, 10.000 nya bostäder. Det är ett löfte och gäller fortfarande, sade Hampus Magnusson. Själv har han siktet inställt på 5.000 nya per år och totalt 20.000 under mandatperioden.

En annan fråga han driver är möjligheten till ombildning av kommunala hyresrätter till bostadsrätter:

– Jag vill ombilda i områden där nästan 100 procent av bostäderna är hyresrätter, t ex i många av våra utsatta områden. Jag tror det finns många människor där som vill äga själva.

Magnusson menar att det är lämpligt att börja med ca tusen bostäder i en första omgång.

Han står också fast vid sitt lite provocerande löfte om att riva Vårväderstorget i Biskopsgården.

– Jag tycker fortfarande att det är en bra idé. Det vore utmärkt med en nystart, att bygga något nytt på den platsen. Men det ligger på vänt just nu, vi har som bekant ingen egen majoritet i stan.

Vårväderstorget blev ökänt efter den uppmärksammade skjutningen där 2015 när två personer mördades och ett flertal personer skadades.