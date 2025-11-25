Göteborg och Corem ger upp sitt svar på Kødbyen
”Det var svårt att få ihop delarna ekonomiskt”.
”Det var svårt att få ihop delarna ekonomiskt”.
Nu redovisas placeringarna 20–50.
Blir istället endast en mindre påbyggnation.
Savills Nordenansvarig pekar ut investerare från ett land som kommer att investera.
Louise Hellman Strand, vd 7A, om att företag, och fastighetsägare, ser värdet av coworking och att marknaden är beredda att betala för tjänsten.
Carl Ek Fastigheter vill göra unika projekt som sticker ut – gärna landmärken – och har blivit en av de ledande bolagen i sin nisch. Nu vill bolaget också ta ledartröjan inom hållbarhet.
”Det finns många möjligheter på dagens marknad som vi ska ta tillvara”.
Statens Fastighetsverks hittills mest omfattande projekt.
Affär med två fastigheter växer sannolikt till tre.
Niclas Söör, vd Dospace, om framtidens arbetsplats, konkurrensen inom coworking och omsättningsbaserad hyra.
Lyssna även till resonemang kring Citycons budpliksbud, Sveafastigheters affär och en utköpskandidat samt förstås till storaffären mellan PPI och SBB.
Kort hyresavtal. Uppmärksammats för kriminella kopplingar.
Nästan 300 bostäder ingår. Ägaren höll ut i fyra år.
Affär med 318 nyproducerade bostäder.
✓ Managementmodellerna växer. ✓ Fastighetsägarnas roll. ✓ Köpa hela upplevelsen i hela huset. ✓ Jättarnas roll. ✓ Den verkliga efterfrågan.