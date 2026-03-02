Gordion Capital rekryterar från Svalner Atlas

Gordion Capital har rekryterat Ilona Issa som business controller. Hon kommer närmast från Svalner Atlas.

Ilona Issa börjar under mars månad att arbeta som business controller, i nära samarbete med bolagets CFO. Hon har lång erfarenhet från finansiell redovisning, styrning och fondrapportering. Hon har tidigare varit hos Urban Partners och kommer närmast från Svalner Atlas.

– Vi är övertygade om att Ilonas starka expertis och beprövade meritlista kommer att vara ett fantastiskt tillskott till vårt växande team, skriver bolaget i en kommentar.

