Konceptbild: Google.

Google bygger första svenska datacentret

Nio år efter markköpet i Horndal är Google redo att sätta spaden i jorden på Ställbergs industriområde strax norr om tätorten Horndal.

Google har nu beslutat att realisera sina planer på ett datacenter i Avesta kommun. Google förvärvade tomtmarken om 109 hektar av Avesta kommun redan 2017 och har sedan avvaktat ett affärsmässigt beslut om byggstart.

I februari i år inlämnade dock teknikjätten en ansökan om bygglov, som beviljades en månad senare, för en 29 000 kvadratmeter huvudbyggnad med plåtfasad. Byggnaden ska innehålla teknikutrymmen, kontor och personalutrymmen. Utöver denna uppför Google också flera olika mindre byggnader på tomten, bland annat en entrébyggnad om 480 kvadratmeter.

Då fanns ännu inget formellt beslut om byggstart, men nu har det fattats.  Datacentret kommer när det står klart 2028 att sysselsätta cirka 100 personer. Det blir Googles första datacenter i Sverige. Sedan tidigare har Microsoft etablerat anläggningar i Gävle och Amazon Web Services i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm.

