Golfklädesmärket Local Rule öppnar butik på Östermalm

Det svenska golfklädesmärket Local Rule etablerar sin första egna fysiska butik på Humlegårdsgatan 14, på Östermalm i Stockholm. Butiken ska öppna i mars 2026. Butikslokalen om 55 kvm är belägen i fastigheten Skvalberget 34 som ägs av SEB Trygg Liv.

Novier har varit rådgivare till fastighetsägaren.

– Sedan starten 2022 har vårt mål varit att skapa moderna golfplagg som du stolt kan bära på fairway som i vardagen. Att nu ta steget och öppna vår första butik i Stockholm känns både naturligt och väldigt inspirerande. Vi är stolta över att etablera oss på Humlegårdsgatan och ser fram emot att bygga en ännu närmare relation med våra kunder, säger Simon Madeling, vd för Local Rule.

Local Rule når kunder i 21 länder via både egen e-handel och återförsäljare som Stadium och Dormy.

Den aktuella fastigheten Skvalberget 34 innehåller totalt 6 955 kvm lokaler, varav 730 kvm handel och resten kontor.