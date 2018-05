Globala jättar siktar på Sverige

Jätten Wework vill bryta sig in i Stockholm och erbjuda sitt koncept. På några års sikt hoppas bolaget ha 30.000–50.000 kvadratmeter lokaler inom tullarna, enligt Fastighetsvärldens källor. Ytterligare tre–fyra utländska coworkingaktörer spanar in huvudstaden.

(Texten är ursprungligen publicerad i magasinet Fastighetsvärlden nr 4/2018)

Det finns i dag, enligt Fastighetsvärldens kartläggning 16 coworkingbolag som är aktiva i Stockholms innerstad genom att erbjuda sina koncept, både nischade och sådana som vänder sig till alla.

Om några år kan dessa ha fått sällskap av några utländska konkurrenter – eller blivit uppköpta eller utkonkurrerade. Det går riktigt snabbt inom sektorn just nu.

En handfull internationella coworkingbolag spanar för tillfället på Stockholmsmarknaden för att öppna sina första enheter, men ingen vill tala öppet om det. Flera av de stora fastighetsägarna i centrala Stockholm har dock haft besök från bolagets representanter.

Ett bolag som spanat in Stockholm aktivt under snart ett år är haussade Wework som i dag finns i 24 länder och i ett 70-tal orter spridda över fyra världsdelar.

Vid bolagets Europakontor bekräftar man för Fastighetsvärlden att Sverige är en ”jätteintressant marknad”. Enligt Fastighetsvärldens källor letar Wework lokaler i Stockholm som är på en bit över 10.000 kvadratmeter, och då är det CBD som är aktuellt. Bolaget vill göra ett rejält avtryck, och den ytan är ju långt mycket mer än vad flera svenska bolag brukar erbjuda till sina medlemmar, ofta runt 1.000–2.000 kvadratmeter.

Om mottagandet blir positivt skissar Wework på att inom några år ha 30.000–50.000 kvadratmeter lokaler inom tullarna i Stockholm att erbjuda sina medlemmar/underhyresgäster. Då skulle till exempel Södermalm och något annat område utanför CBD kanske kunna vara aktuellt.

Några andra coworkingbolag som kollat på den svenska marknaden den senaste tiden, men ännu inte nått hela vägen fram, är till exempel amerikanska Cambridge Innovation Center och israeliska Mindspace.

Det amerikanska bolaget har än så länge sin enda europeiska närvaro i nederländska Rotterdam. Det israeliska bolaget har närvaro i tolv städer, varav åtta i Europa. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden siktar de båda bolagen in sig på en betydligt mindre första enhet i Stockholm än Wework. Mer troligt är 3.000–5.000 kvadratmeter. Båda framhäver att de är mer personliga i sitt erbjudande än Wework.

Flera av de internationella aktörerna är förbluffade över hyresutvecklingen i centrala Stockholm där hyrorna för de bästa lokalerna fördubblats på några få år. Dessutom finns i stort sett inga vakanser alls.

Förhandlingspositionen mot fastighetsägarna är bättre i merparten av världens städer. Några av de svenska fastighetsbolagen har dessutom själva startat egna flexibla kontorkoncept.

De svenska fastighetsägarna utmanas även i fråga om utformning av kontoren då utländska bolagen marknadsför en densitet med färre kvadratmeter per medarbetare än vad de svenska aktörerna normalt erbjuder idag.

Wework startade för åtta år sedan och förfogar i dag över cirka 1 miljon kvadratmeter kontor. Värderingen för det privatägda bolaget är 230 miljarder kronor.

Wework har växt explosionsartat under de senaste åren, främst i USA, Kina och i London. Nya storägare, japanska Softbank och en saudisk fond, trycker på för att tempot ska skruvas upp ytterligare. Bolaget har under den senaste tiden även visat allt större intresse för att köpa fastigheter och gör så i JV:n. Wework ligger bland annat bakom köpet av en fastighet i centrala London från Blackstone för 9 miljarder kronor och uppges även ha blivit delägare i en fastighet på Femte Avenyn och en i Greenwich Village i New York. I flera av affärerna jobbar Wework ihop med private equity-bolaget Rhone Group.

I London hyr Wework lokaler på 35-tal adresser som bolaget i sin tur hyr ut. 20 av lokalerna finns i centrala London. Bolaget har blivit den största hyresgästen i London efter den brittiska staden, enligt Financial Times. Bolaget har sedan 2012 hyrt nästan 250 000 kvadratmeter lokaler i centrala London, enligt siffror från Cushman & Wakefield. I motsats till Stockholm har Wework i London lätt kunnat hitta attraktiva lokaler som en följd av ökade vakanser i dyningen av Brexit. Coworkingbolagen har dock börjat få konkurrens av de vanliga fastighetsbolagen även i London. Jätten British Land har gjort om delar av sitt bestånd till att erbjuda mer flexibla hyresavtal och ett större tjänsteutbud. Enligt Cushman & Wakefield så stod lokaler med flexibla hyresvillkor för ungefär en femtedel av kontorsuthyrningarna i centrala London under 2017.

Läs gärna även Fastighetsvärldens stora kartläggning om hur de svenska coworkingbolagen expanderat de senaste åren.