Interiör av Danderyds Centrum
Danderyds Centrum.

Glitter och Blue Lavender till Danderyds Centrum

Två nya tillskott välkomnas till Danderyds Centrum i sommar. Glitter öppnar i juni och Blue Lavender i augusti.

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Danderyds Centrum har under de senaste 10 åren genomgått en ordentlig om- och tillbyggnad in- och utvändigt – där även utbudet har fått flera tillskott.

Nu välkomnas ytterligare två.

I juni öppnar smyckes- och accessoarkedjan Glitter i köpcentrumet, och i augusti blir det premiär för svenska modekonceptet Blue Lavender.

– Vi är glada att kunna fortsätta utveckla Danderyds Centrum med attraktiva aktörer som efterfrågas av våra besökare, säger Anja Djurasevic, centrumchef för Danderyds Centrum.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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