Gladsheim Fastigheter hyr ut 1.200 kvm

Gladsheim Fastigheter fortsätter att utveckla Finspångs centrum. I fastigheten Kristallen har bolaget tecknat avtal med Tempo och Fitness24Seven, som tillsammans bidrar till ett starkare serviceutbud och ökad aktivitet i stadskärnan. De två verksamheterna delar på cirka 1.200 kvadratmeter i den tidigare Ica-lokalen.

Annons

Tempo planerar att öppna under februari 2026, medan Fitness24Seven slog upp portarna i augusti 2025. Kombinationen av dagligvaruhandel och träning skapar ett naturligt flöde av människor och stärker Kristallen som mötesplats.

– Som långsiktig fastighetsägare ser vi det som vårt ansvar att bidra till levande och attraktiva stadsmiljöer. Att nu ha två starka aktörer på plats i centrum är ett viktigt steg i den riktningen och något vi vet betyder mycket för Finspångsborna, säger Jonathan Svensson, affärsområdeschef för Gladsheim i Östergötland.

För entreprenörerna bakom den nya matbutiken innebär etableringen både en möjlighet och ett långsiktigt åtagande.

– Vi såg direkt potentialen i Finspång och kände att vi ville vara en del av centrum. En matbutik är hjärtat i varje stadskärna, och vi hoppas kunna bidra till att skapa ett flöde som gynnar hela området. Samarbetet med Gladsheim har fungerat väldigt bra, och vi ser fram emot att öppna och bli en naturlig del av det lokala vardagslivet, säger Paul Suliman, en av tre delägare till nya Tempo i Finspång.

Etableringarna av Tempo och Fitness24Seven är en del av Gladsheims långsiktiga arbete med att utveckla sina bostadsområden och skapa attraktiva närmiljöer där människor vill bo, leva och verka.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Fastigheten Bollen 8 med tillhörande Lenningska Sjukhemmet.

Kritik mot kommunal affär i Norrköping

Endast ett bud kom in efter kort anbudsperiod på kulturfastighet.

Byggrätter säljs för 14.500 kr per kvm

Det projektförslag som bidrar med störst mervärde tilldelas markanvisningen i Majorna.

Blir ny vd för Skanska Fastigheter Göteborg

Tar över efter Micko Pettersson som efter mer än 40 år i Skanska går i pension.

Skogsfastigheter för 62 miljarder till börsen

Innebär ny möjlighet att sprida riskerna med ytterligare en fastighetstyp.

Prisma förvärvar för 340 mkr

Växer med fem handelsfastigheter i södra Finland.

Skanska säljer kontorshus för 680 mkr

Andra etappen av Centrum Południ. 21.500 kvm kontor.

John Mattson säljer i Hägersten

Bostadsfastighet avyttras för 53.000 kronor per kvm i närförort till Stockholm.
Porträtt

Ratad nisch blev guldgruva

Svenska Handelsfastigheters vd ser jobbet som en hobby när jakten på lågprisfynd och stora hyresavtal fortsätter.

Bostäder går bäst i år – tydlig värdeutveckling

FV kartlägger: Kontorsfastigheter fortsätter att tappa. Klargörande lista över hur bolagens profil påverkat värdeutvecklingen.

Familjeägt bolag köper inom tullarna igen

Förvärvar bostadshus på Kungsholmen för 77.000 kronor per kvm.
Krönika

Utveckla olivolja med samma recept som fastigheter?

Andreas Eneskjöld tar Arbequinaträd från fastlandet till Mallorca. ”Ett lyckat recept för fastighetsaffärer kan vara att utveckla och förädla något som redan finns, men även att tillföra ett nytt tänk från utsidan.”

Vakansen för kontor minskar i Göteborg

En betydande nyproduktion har skickat upp vakansgraden i Göteborg rejält. Med färre projektstarter har trenden nu brutits.

Thon lägger bud på Thon

Norska Thon Eiendomsselskap med fastigheter för 55 miljarder på väg bort från börsen. Fyra svenska köpcentrum ingår.

SBB:s omvandling – bit för bit

Stora affärer och iskyla i skuldförhandlingar.

 Tillbaka till förstasidan