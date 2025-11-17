Gladsheim Fastigheter hyr ut 1.200 kvm

Gladsheim Fastigheter fortsätter att utveckla Finspångs centrum. I fastigheten Kristallen har bolaget tecknat avtal med Tempo och Fitness24Seven, som tillsammans bidrar till ett starkare serviceutbud och ökad aktivitet i stadskärnan. De två verksamheterna delar på cirka 1.200 kvadratmeter i den tidigare Ica-lokalen.

Tempo planerar att öppna under februari 2026, medan Fitness24Seven slog upp portarna i augusti 2025. Kombinationen av dagligvaruhandel och träning skapar ett naturligt flöde av människor och stärker Kristallen som mötesplats.

– Som långsiktig fastighetsägare ser vi det som vårt ansvar att bidra till levande och attraktiva stadsmiljöer. Att nu ha två starka aktörer på plats i centrum är ett viktigt steg i den riktningen och något vi vet betyder mycket för Finspångsborna, säger Jonathan Svensson, affärsområdeschef för Gladsheim i Östergötland.

För entreprenörerna bakom den nya matbutiken innebär etableringen både en möjlighet och ett långsiktigt åtagande.

– Vi såg direkt potentialen i Finspång och kände att vi ville vara en del av centrum. En matbutik är hjärtat i varje stadskärna, och vi hoppas kunna bidra till att skapa ett flöde som gynnar hela området. Samarbetet med Gladsheim har fungerat väldigt bra, och vi ser fram emot att öppna och bli en naturlig del av det lokala vardagslivet, säger Paul Suliman, en av tre delägare till nya Tempo i Finspång.

Etableringarna av Tempo och Fitness24Seven är en del av Gladsheims långsiktiga arbete med att utveckla sina bostadsområden och skapa attraktiva närmiljöer där människor vill bo, leva och verka.