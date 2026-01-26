Glad och sur reaktion på Episurfs affär

Den affär som presenterades mellan Episurf och Klarabo på måndagsmorgonen innebar diametralt motsatt kursrörelser för de båda bolagen.

Köpande Episurfs aktie har successivt stigit under dagen och är upp med 20 procent vid 15-tiden, dock är omsättningen inte mycket att hurra över, endast aktier för 2,5 miljoner har omsatts.

För Klarabo har affären så här långt belönats med en kursnedgång om 7,7 procent och vid 15-tiden hade aktier för 30 miljoner omsatts.

Hur mycket av kursrörelserna som beror på känsla eller analys återstår att se.

Episurf kommer att förvärva beståndet helt utan att lägga in några kontanta medel, utan erlägger köpeskillingen genom reverser där delar av dessa ska omvandlas till nya B-aktier i bolaget. Dessutom erhåller man ett litet kontantlån för att finansiera rörelsekostnaderna i det förvärvade beståndet inledningsvis.

Klarabo lyfter fram att bolaget nu får ett mer fokuserat bestånd men säljer ett par procent under bokfört värde. Det sålda beståndet står för ungefär 10 procent av bolagets totala hyresintäkter.

De reverslån som inte omvandlas till aktier i Episurf ska lösas vid två tillfällen, dels om två år och dels om tre år. Först då ska Episurf erlägga den upplupna räntan på reverserna.