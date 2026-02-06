Jula Holdingkoncernen har genom sitt fastighetsbolag G&K Blanks Fastigheter förvärvat en strategiskt belägen handelsfastighet med byggrätt i Åkersberga, nordost om Stockholm. Siktet är inställt på att etablera ett nytt Julavaruhus i området. Säljare är Alecta – som därmed gör en något överraskande avyttring.

Hedman Modée & Partners var rådgivare till säljaren.

− Förvärvet stärker Julas närvaro i Stockholmsregionen och är ett viktigt steg i vår pågående expansion, säger Karl-Johan Blank, ägare Jula Holding.

Jula fortsätter sin expansiva resa och tar nu ett viktigt steg in i Åkersberga, nordost om Stockholm. Genom G&K Blanks Fastigheter har koncernen förvärvat handelsfastigheten Österåker Runö 7:182, en strategiskt belägen fastighet med byggrätt som ska utvecklas för att inrymma ett nytt Julavaruhus samt ytterligare hyresgäster.

Fastigheten omfattar cirka 8 500 kvadratmeter och ligger vid infarten till Åkersberga centrum, ett område som präglas av stark handel och pågående utveckling. Med cirka 1,4 miljoner besökare årligen och en attraktiv hyresgästmix, där bland annat Coop, ÖoB och MAX Hamburgare redan är etablerade, finns goda förutsättningar för långsiktig tillväxt.

− Vi ser stor potential i Åkersberga som ett växande handelsnav. Genom detta förvärv kan vi utveckla en fastighet som inte bara stödjer Julas tillväxt utan också skapar synergier med goda grannar som kompletterar utbudet. Det är ett viktigt steg i vår strategi att bygga långsiktiga och attraktiva handelsplatser, säger Karl-Johan Blank.

Utvecklingen av byggrätten kommer att ske med fokus på moderna och hållbara lösningar som möter både Julas behov och lokala samhällskrav. Den nya etableringen förväntas skapa nya arbetstillfällen och bidra till ökad tillgänglighet för kunder i Åkersberga-området.

− Österåker är en attraktiv skärgårdskommun nära storstaden, som lockar många nya invånare. Kommunen har runt 50 000 invånare och under sommaren växer befolkningen betydligt tack vare ett stort antal fritidshus och besökare. Vi ser fram emot att utveckla fastigheten och skapa en modern handelsplats som stärker området ytterligare, säger Mathias Cejie Olsson, fastighetsutvecklare på G&K Blanks Fastigheter.

Planeringen av projektet inleds under 2026, med målet att öppna det nya Julavaruhuset inom de närmaste åren.

− Efter många fina år i Åkersberga är vi glada över att kunna lämna över till en aktör som har höga ambitioner för området. Vi ser fram emot att följa utvecklingen på avstånd och önskar G&K Blanks Fastigheter stort lycka till, säger Jenny Lindholm, Chef Investeringar på Alecta Fastigheter.