G&K Blanks köper byggrätt i Nässjö

Jula Holdingkoncernen har genom sitt fastighetsbolag G&K Blanks Fastigheter förvärvat byggrätten Skidåkaren 3 på Sörängsområdet i Nässjö. På fastigheten planeras ett nytt Julavaruhus samt ytterligare en etablering. – Förvärvet i Nässjö är ett naturligt steg i vår fortsatta expansion och stärker vår närvaro i regionen, säger Karl-Johan Blank, ägare av Jula Holding.

Jula fortsätter sin tillväxtresa och tar nu ytterligare ett steg genom att etablera sig i Nässjö. Fastigheten Skidåkaren 3 omfattar ett markområde om drygt 8 100 kvadratmeter och kommer att utvecklas till en ny handelsplats med ett Julavaruhus samt ytterligare en aktör.

Fastigheten är belägen i ett handelsområde där välkända kedjor som Dollarstore och Biltema redan har etablerat sig, vilket bidrar till ett starkt kundflöde och goda förutsättningar för framtida handel.

– Nässjö är en intressant ort med en växande handel och god potential. Genom detta förvärv skapar vi möjligheter att utveckla en attraktiv handelsplats tillsammans med starka grannar, säger Mathias Cejie Olsson, affärs- och fastighetsutvecklare på G&K Blanks Fastigheter.