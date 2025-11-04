G&K Blanks Bostäder gör sitt andra förvärv

G&K Blanks Bostäder, en del av Jula Holdingkoncernen, har förvärvat en fastighetsportfölj bestående av fem hyreshus med totalt 90 lägenheter i stadsdelen Lunden i Göteborg. Portföljen omfattar cirka 5.200 kvadratmeter bostadsyta.

G&K Blanks Bostäder, en del av Jula Holdingkoncernen, har förvärvat en fastighetsportfölj bestående av fem hyreshus med totalt 90 lägenheter i stadsdelen Lunden i Göteborg. Portföljen omfattar cirka 5.200 kvadratmeter bostadsyta.

Lunden ligger öster om centrala Göteborg och gränsar till Olskroken, Bagaregården, Kålltorp, Bö och Gårda. Området är känt för sina höjder med utsikt över staden, backiga gator och grönskande miljöer. Här finns en blandning av landshövdingehus från 30-talet och moderna bostäder. Närheten till Skatås och Delsjöområdet ger goda möjligheter till friluftsliv och rekreation.

– Lunden är ett attraktivt bostadsområde med stark efterfrågan. Kombinationen av stadspuls och närhet till natur gör det till en plats där människor trivs och vill bo, säger Mathias Cejie Olsson, fastighetsutvecklare på G&K Blanks Bostäder.

Förvärvet i Göteborg markerar en fortsättning på G&K Blanks Bostäders satsning att bygga upp ett större bestånd i utvalda tillväxtorter, med initialt fokus på Västra Götaland. Ambitionen är att erbjuda attraktiva och prisvärda hem för både unga, studenter och äldre – och samtidigt bidra till levande bostadsområden genom långsiktigt engagemang i fastigheternas utveckling och förvaltning.

– Det finns ett stort och växande behov av prisvärda hyresrätter i Göteborg. Med detta förvärv stärker vi vårt engagemang för att möta den efterfrågan och skapa hållbara, trygga och attraktiva boendemiljöer som bidrar till stadens livskvalitet, avslutar Johan Carlberg.