Affär mitt i Gamla stan

Projektutveckling genomförd. Läs om vad säljaren har kvar i beståndet.

Krönika

PropTech – Dags att tjäna pengar!

Samir Taha om att använda proptech konsekvent över tid – och inte slänga bort möjligheten som ett gymkort i januari.

Hyr av Vasakronan – tar över efter flådiga bilar och gym

Öppnar snart en butik om hela 4.000 kvm i Stockholm.

Vasce köper fastighet för polisutbildning

Fastigheten om 4.300 kvm hyrs av Högskolan i Borås.

Årets lokalkonsult korad

”Att det är en jury som nominerar och röstar, det betyder mycket.”

Sveafastigheter i bytesaffär om 2,1 mdkr

Lämnar fem orter och stärker sin närvaro i sex kommuner.

Bildextra: Olov Lindgren visar styrka i Gamla stan

Tung investering när allt hetare område får ett lyft.

Sju Pizza Hut stänger – åtta hos Prisma överlever

Läs om vilka sju restauranger som stänger.

Årets affärskonsult korad – ”Wow, det är en stor ära”

Det var hårfint i toppen när juryns röster räknades samman. Tre i toppen sticker ut rejält poängmässigt.

Trianon förvärvar ytterligare åtta i Sofielund

Närområdet med på polisens lista. Gör ännu ett köpt. Totalt 430 miljoner kronor.

Söker 14.000 kvm kontor i Stockholmsområdet

Myndighet har startat en sökprocess efter nya kontorslokaler.

Hagabacken köpt för 1 mdr – når totalt 4 mdr

Förvärvat 28 fastigheter under fjärde kvartalet.
Peter Ullmark, Brinova

Han blir ny vd vid Brinova

Selin: ”Ska ta Brinova vidare i företagets arbete med fortsatt expansion.”

SBB-topp lämnar och går till Batljans storköpande PPI

Jobbat vid SBB sedan 2019. Tar plats i ledningsgruppen vid PPI.

Valt 12 kommuner för satsning – värvar toppolitiker

Läs om de aktuella kommunerna som Kilenkrysset pekar ut och orsaken till satsningen.

