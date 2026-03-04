Ger grönt ljus för nya Nobelhuset – vill justera AL:s projekt

Vill se förändring i stort centralt projekt i Stockholm.

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:04

Balder gör jätteförsäljning

150 000 kvm lokaler ingår i transaktionen.

Newsflash

Idag kl. 07:32

Urban Partners säljer 27 000 kvm till Northern Horizon

Sex fastigheter ingår i transaktionen.

Tidigare förslag skrotas – 2 miljarder för dyrt

Stort fiasko. Tillbaka till ritbordet.

Dags för 15:e Spring För Livet

Anmälningsfunktionen öppen. Nya sträckor och ny begränsning.

Bildextra: CBRE har nu flyttat in i ”The Hive”

Ännu ett ledande konsultbolag har flyttat till nya lokaler.

Podcasten Fastighet & Finans med fokus på stora händelser

Catena och Castellums köp respektive sälj synas liksom SBB och Heimstadens rapporter samt Corems massiva köp av bankaktier.

Tillväxtmöjligheter i Mälardalen

Heldagsevent där högkonjunkturen redan finns.

Novier får stort uppdrag

Avser hela 360 000 kvm lokaler i Stockholm.

Byggstartar 41 000 kvm logistik

17-årigt hyresavtal i stor satsning.

Slättö säljer i miljardaffär utanför Stockholm

Stor fastighet med 409 lägenheter byter ägare.

Svalner Atlas kan säljas

Värderingen lär vara på uppemot 4 miljarder.

Nordea Liv köper handel i Barkarby

Säljaren har troligen gjort en kanonaffär på sitt korta innehav.

Chockhöjda hyror kan tvinga museum i Stockholm stänga

Vill höja hyran med 57 procent för Etnografiska museet.
Hemsö Malmö

Hyr ut 5 000 kvm till Academedia

Bygger om tidigare kontorsfastighet i centralt läge.

Strategin gick i kras – värdet föll 38 procent

Innebär en nedgång om 1,8 miljarder kronor.

Vasakronan hyrt ut 5 000 kvm

Fyller upp där bolaget tidigare har haft sitt huvudkontor.

 Tillbaka till förstasidan