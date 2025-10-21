Genova köper från Landia för 1,2 miljarder

Genova har ingått avtal om att förvärva en fastighetsportfölj i Stockholmsregionen bestående av fem fastigheter för 634 miljoner kronor. I beståndet ingår bland annat ett vaccinhus och ett slottshotell. Vidare har Genova ingått en avsiktsförklaring om ett tilläggsförvärv av tre fastigheter i samma område för cirka 600 miljoner. Säljare är det privata fastighetsbolaget Landia. Delfinansiering sker genom nyemission av stamaktier.

– Det är förvärv helt i linje med Genovas strategi att genom värdeskapande transaktioner öka förvaltningsresultatet per aktie och skapa långsiktigt värde för våra aktieägare. Med den förvärvade portföljen växer Genova på bolagets huvudmarknader i attraktiva lägen med stabila hyresgäster och lång återstående kontraktstid samtidigt som vi bibehåller en stabil balansräkning. Vi välkomnar även Landia som ny betydande aktieägare i Genova, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.

Finansieringen av förvärvet om 634 Mkr sker genom en kombination av banklån, tillgängliga likvida medel samt en nyemission av stamaktier i Genova till Landia om cirka 101 mkr fördelat på 1.362.300 nya aktier i Genova till en teckningskurs om 74,14 kronor per aktie, motsvarande substansvärde per den 30 juni 2025. Teckningskursen innebär en premie motsvarande 94,10 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Genovas aktier på Nasdaq Stockholm under perioden 13 oktober till 20 oktober 2025.

Den förvärvade fastighetsportföljen består av fem fastigheter i Stockholmsregionen;

Laboratoriet 1 i Solna, på Gunnar Asplunds allé i Ingentingområdet, nära Säpos nya högkvarter. Fastigheten, som består av ett flertal byggnader, innehåller 12.000 kvm lokaler. Under decennier har vaccintillverkning ägt rum i lokalerna. Ett läkemedelsbolag är hyresgäst. Tomten är på 22.500 kvm. Fastigheten köptes från Skanska 2017 för 300 mkr. Det pågår mycket bostadsproduktion i närområdet.

i Solna, på Gunnar Asplunds allé i Ingentingområdet, nära Säpos nya högkvarter. Fastigheten, som består av ett flertal byggnader, innehåller 12.000 kvm lokaler. Under decennier har vaccintillverkning ägt rum i lokalerna. Ett läkemedelsbolag är hyresgäst. Tomten är på 22.500 kvm. Fastigheten köptes från Skanska 2017 för 300 mkr. Det pågår mycket bostadsproduktion i närområdet. Berga 11:49 i Österåker. Adress: Lennart Neckmans Väg 7. Fastighet i centrala Åkersberga med 1.900 kvm lokaler. Hotell Best Western.

i Österåker. Adress: Lennart Neckmans Väg 7. Fastighet i centrala Åkersberga med 1.900 kvm lokaler. Hotell Best Western. Marö 5 i södra Stockholm. Mindre fastighet på Nordmarksvägen 6b i Farsta, nära Magelungen. Fungerar som förskola. 350 kvm på en tomt som är 2.900 kvm.

i södra Stockholm. Mindre fastighet på Nordmarksvägen 6b i Farsta, nära Magelungen. Fungerar som förskola. 350 kvm på en tomt som är 2.900 kvm. Ribe 170 i Kista, norra Stockholm, på gränsen till Husby. Förskola om 350 kvm

i Kista, norra Stockholm, på gränsen till Husby. Förskola om 350 kvm Nor 1:5 i Knivsta. Noors Slott, Sveriges minsta barockslott. Här finns 24 rum. Hotell och konferensanläggning Total lokalarea på 1.563 kvm och tomtarea om 35.589 kvm

Fastigheterna, som ligger i nära anslutning till Genovas befintliga förvaltningsbestånd, har ett underliggande fastighetsvärde om 634 mkr, före avdrag för latent skatt om 50 mkr, vilket motsvarar cirka 7 procent av det bokförda värdet för Genovas befintliga fastighetsbestånd per den 30 juni 2025.

Med en uthyrningsbar yta om cirka 17 .000 kvm har fastigheterna hyresintäkter från verksamheter inom life science, laboratorie- och forskningsverksamhet, hotell, samhällsservice, kontor och lager.

Fastighetsvärlden konstaterar att det även ingår stora markytor, vilket skulle kunna öppna dörren för framtida bostadsutveckling.

– I första hand köper vi för det starka kassaflödet. Men vi sticker inte under stol med att det finns ganska mycket mark och att vi kommer att titta på förutsättningarna för bostadsutveckling, säger Michael Moschewitz till FV.

Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 99 procent och den genomsnittliga återstående avtalstiden uppgår till cirka 11 år. Det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 38 Mkr med ett bedömt driftnetto om cirka 35 Mkr, vilket ger en initial direktavkastning om cirka 6 procent. Tillträde av förvärvet är villkorat av FDI-godkännande och förväntas vara genomfört i december 2025.

Landia kommer efter att transaktionen slutförts äga cirka 3 procent av aktierna i Genova. Landia har vidare åtagit sig att inte avyttra några aktier i Genova under en period om 12 månader från dagen då förvärvet genomförts.

I samband med förvärvet har Genova även ingått en avsiktsförklaring med Landia om att genomföra ett tilläggsförvärv av ytterligare fastigheter. Tilläggsförvärvet omfattar tre fastigheter i Stockholmsregionen med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 600 Mkr före avdrag för latent skatt. Portföljen har ett årligt hyresvärde om cirka 40 Mkr och en total uthyrbar yta om cirka 15.000 kvm.

Vilka tre fastigheter det handlar om är ännu hemligt.

Avsikten är att ingå ett förvärvsavtal avseende fastigheterna under det första kvartalet 2026, efter slutförda pågående hyresförhandlingar och projekt i fastigheterna, med tillträde under andra kvartalet 2026.

Tilläggsförvärvet kommer delvis finansieras genom en nyemission av stamaktier i Genova till Landia.

Landia ägde och förvaltade inför affären ett drygt 20-tal fastigheter i Storstockholmsregionen med en samlad uthyrbar area om cirka 130.000 kvadratmeter. Huvudägare i Landia är Jonas Ramstedt genom ägarbolaget Ramstedt Gruppen.